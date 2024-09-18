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Смартфон Realme С61 поступил в продажу в России

Realme объявляет о старте продаж смартфона Realme C61 в России. Новинка — смартфон с защитой от влаги и повреждений и двухлетней гарантией в сегменте до 10 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители Realme.

Realme С61 получил усиленную центральную рамку корпуса, дополнительные силиконовые уплотнители, закаленное стекло, а также специальное композитное покрытие задней крышки, устойчивое к царапинам и коррозии. Защита устройства от воды и пыли соответствует стандарту IP54.

Смартфон получил 8+16 ГБ динамической оперативной памяти. Разработанная Realme технология DRE преобразует память накопителя в виртуальную оперативную, в результате чего объем ОЗУ возможно увеличить до 24 ГБ.

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Realme
Смартфон Realme С61 поступил в продажу в России

Realme C61 представлен в максимальной конфигурации 256 ГБ — такого объема памяти будет достаточно для хранения более чем 57 тыс. снимков разрешением 12 МП или до 860 эпизодов сериала.

Объем ОЗУ и ПЗУ дополняется 8-ядерным процессором Unisoc T612.

Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч. Автономность в режиме ожидания составляет 37 дней, во время прослушивания музыки заряд может сохраняться до 86 часов, а во время просмотра контента — до 14 часов.

Realme C61 поддерживает технологию обратной зарядки, с помощью которой от смартфона можно подзарядить наушники, умные часы или другое устройство.

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Режим суперэнергосбережения увеличивает время работы устройства на одном заряде: 5% заряда при включенном режиме будет достаточно для 1,2 часов общения в мессенджерах, 1,8 часов звонков или 4,1 часа прослушивания музыки.

Realme C61 доступен в двух цветах — темно-зеленом и блестящем золотом. Смартфон можно приобрести во всех магазинах партнеров Realme.

Realme С61 в конфигурации 8+256 ГБ доступен по цене от 12 999 руб.

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Realme С61 в конфигурации 8+128 ГБ доступен по цене от 11 999 руб.

Realme С61 в конфигурации 6+128 ГБ доступен по цене от 9 999 руб.

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