Российская версия сверхдешевого смартфона Realme C3 окажется лучше международной

Смартфон Realme C3 выйдет в России с улучшенной фотокамерой и дополнительным модулем беспроводной связи. Смартфон относится к бюджетному сегменту и в международной рознице стоит дешевле 7000 руб. в минимальной комплектации.

Особая комплектация

Бюджетный смартфон Realme C3 появится в российской рознице с рядом улучшений на фоне модификации для глобального рынка. «Тюнинг», по информации ресурса 4PDA, затронет основную фотокамеру и набор модулей связи.

Дебют Realme C3, как сообщал CNews, состоялся в первых числах февраля 2020 г. в Индии. В базовой комплектации смартфон стоит 7000 рупий (6800 тыс. руб. по курсу ЦБ на 12 марта 2020 г.).

Стоимость российской версии Realme C3 на момент публикации материала известна не была. К изменениям относятся появление модуля NFC для бесконтактной оплаты товаров и услуг и дополнительного третьего сенсора в составе основной камеры. Его возможности будут раскрыты позже.

Процессор как в Redmi Note 9

В смартфоне Realme C3 используется процессор Helio G70, анонсированный тайваньской MediaTek в начале 2020 г. Это 12-нанометровая однокристальная система со встроенной графикой Mali-G52 MC2 на частоте 820 МГц и восемью ядрами – высокопроизводительными Cortex A75 (2 ГГц) и энергоэффективными Cortex-A55 (1,7 ГГц).

В других странах улучшенная версия Realme C3 пока не продается

По данным инсайдера Xiaomishka, одна из модификаций данного процессора будет установлена в грядущем бестселлере Xiaomi – Redmi Note 9. Маркировка его чипа – MT6769V/CZ, тогда как в Realme C3 используется MT6769V/CB. Разница между ними заключается в тактовой частоте – у процессора из состава новинки Xiaomi она на 100 МГц выше.

Смартфон как портативный аккумулятор

Одна из особенностей Realme C3, с учетом его стоимости – это батарея, емкость которой составила 5000 мАч. По заверениям разработчиков, одного ее заряда должно хватить на 30 дней работы смартфона в режиме ожидания, 439 часов в режиме разговора, 19,4 часа в режиме воспроизведения музыки или 20,8 часа в YouTube.

Realme C3 обучен делиться зарядом своей батареи с другими гаджетами за счет функции обратной (реверсивной) зарядки. Подобное часто встречается в более дорогих моделях, в том числе и во флагманских (такая возможность есть в Samsung Galaxy S10). Поддерживается и ускоренная 10-ваттная зарядка (5В, 2А). Порт зарядки – USB-C.

Разница в комплектациях

В международной рознице Realme C3 доступен в двух модификациях, где базовая стоимостью 7000 рупий содержит 3 ГБ оперативной памяти и флэш-накопитель на 32 гигабайта. В комплектации подороже (8000 рупий, 7800 руб.) объем RAM увеличен до 4 ГБ, а штатная память вмещает 64 ГБ информации. Не исключено что в России будут доступны дополнительные версии смартфона, но пока информации об этом нет.

Приобрести Realme C3 можно в красном или синем цветах пластикового корпуса. Во всех его версиях есть отдельный слот под карты microSD до 256 ГБ.

Что еще есть в смартфоне

Невысокая стоимость Realme C3 включает IPS-экран с диагональю 6,5 дюйма, занимающий около 90% лицевой панели. Он поддерживает разрешение HD+ при соотношении сторон 20:9 и располагает каплевидным вырезом под фронтальную 5-мегапиксельную камеру.

Основной модуль в международной версии смартфона состоит из главного сенсора 12 МП (оптика f/1,8) и сенсора глубины 2 МП (f/2,4) для размытия фона при портретной съемке. Камера позволяет записывать видео в Full HD-разрешении и вести замедленную съемку. Параметры третьего модуля, который может появиться в российской модификации C3, не раскрываются.

Бюджетная новинка Realme поставляется с предустановленной ОС Android 10, работающей в паре с фирменной оболочкой Realme UI 1.0. Сканер отпечатков пальцев в смартфоне не предусмотрен. Размеры смартфона составили 164х75х9 мм при весе 195 граммов.