В России запущена социальная сеть для инвесторов — «Базар»

В России стартовал новый цифровой проект — «Базар», социальная сеть, объединяющая инвесторов, аналитиков и эмитентов на одной платформе. Ключевая особенность сервиса — возможность прямого общения пользователей с эмитентами в рамках платформы. Об этом CNews сообщили представители «Базар».

«Базар» — это социальная экосистема, где каждый участник может вести публичный инвестиционный профиль, делиться идеями, отслеживать рыночную динамику и обсуждать актуальные события с другими пользователями. Платформа уже объединила более 10 эмитентов, с которыми инвесторы могут взаимодействовать напрямую.

«Мы создали инфраструктуру будущего для финансово активных граждан России. «Базар» — это про прозрачность, репутацию и открытое общение людей, которым интересны инвестиции и финансы. Это честная среда без посредников, где все участники рынка могут свободно взаимодействовать», — отметил основатель проекта Владислав Никонов.

На платформе уже открыты официальные профили ряда компаний, а также внедрены инструменты для прямой коммуникации между эмитентами и розничными инвесторами. В ближайшее время планируется запуск публичных рейтингов участников, внедрение игровых механик с инвестиционными квестами и розыгрыши призов за активность в сети.