Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

В России запущена социальная сеть для инвесторов — «Базар»

В России стартовал новый цифровой проект — «Базар», социальная сеть, объединяющая инвесторов, аналитиков и эмитентов на одной платформе. Ключевая особенность сервиса — возможность прямого общения пользователей с эмитентами в рамках платформы. Об этом CNews сообщили представители «Базар».

«Базар» — это социальная экосистема, где каждый участник может вести публичный инвестиционный профиль, делиться идеями, отслеживать рыночную динамику и обсуждать актуальные события с другими пользователями. Платформа уже объединила более 10 эмитентов, с которыми инвесторы могут взаимодействовать напрямую.

«Мы создали инфраструктуру будущего для финансово активных граждан России. «Базар» — это про прозрачность, репутацию и открытое общение людей, которым интересны инвестиции и финансы. Это честная среда без посредников, где все участники рынка могут свободно взаимодействовать», — отметил основатель проекта Владислав Никонов.

На платформе уже открыты официальные профили ряда компаний, а также внедрены инструменты для прямой коммуникации между эмитентами и розничными инвесторами. В ближайшее время планируется запуск публичных рейтингов участников, внедрение игровых механик с инвестиционными квестами и розыгрыши призов за активность в сети.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Университет аннулировал итоги студенческого конкурса по программированию из-за использования ИИ

Власти хотят признать экстремистами создателей «Мир танков» и национализировать их активы

В России арестованы счета создателей «Мира танков»

Хакеры усилили DDoS-атаки на Россию. Особенно досталось ИТ, телекому и букмекерам

Хакеры набросились на российскую медицину. Под главным ударом фармацевтика

В США взлет популярности мессенджеров с шифрованием после скандала с утечкой данных у министра обороны

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор линейки портативных колонок Hisense Party: качественная музыка всегда и везде

Зачем нужна цветная электронная книга в 2025 году: 5 лучших моделей

Домашняя печать на 3D-принтере в 2025 году: лучшие модели для дома

Показать еще

Наука

Вымершие гигантские амфибии найдены после загадочной массовой гибели 230 миллионов лет назад

500-летние трансильванские летописи раскрывают жестокую правду Малого ледникового периода

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153