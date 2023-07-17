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«Диасофт» поможет автоматизировать обработку операций на рынке стандартизированных ПФИ Московской биржи

«Диасофт» предлагает программный продукт «Учет операций на рынке стандартизированных ПФИ Московской биржи», который входит в состав платформы развития Digital Q.FinancialMarkets. Продукт поддерживает обработку всех внебиржевых и биржевых инструментов с центральным контрагентом, в том числе процентный своп (IRS), валютно-процентный своп (XCCY), процентный своп с капитализацией (OIS), валютный своп (FX Swap), валютный опцион (FX Option), валютный форвард (FWD).

Продукт «Учет операций на рынке стандартизированных ПФИ Московской биржи» обеспечивает автоматизацию следующих бизнес-процессов по обработке операций на рынке стандартизированных ПФИ: импорт и регистрация сделок; импорт биржевых данных (вариационная/депозитная маржа, комиссия за клиринг, справедливая стоимость); импорт данных о процентных платежах; учет производных финансовых инструментов; учет биржевых данных (вариационная/депозитная маржа, комиссия за клиринг, справедливая стоимость); учет требования и обязательств на области «Г»; учет исполнения обязательств; учет процентного дохода; завершение сделок.

«Ключевыми преимуществами рынка стандартизированных ПФИ является начисление процентов на гарантийное обеспечение и депозитную маржу, широкий спектр инструментов для заключения сделок на любой объем и срок, а также единый клиринг и обеспечение с другими рынками Московской биржи. Рынок стандартизированных ПФИ Московской биржи предоставляет возможность работать с 70 участниками торгов без подписания генеральных соглашений ISDA/RISDA – сделки заключаются с Национальным клиринговым центром, который выступает в качестве центрального контрагента. Инструменты рынка позволяют участникам торгов управлять валютными, процентными рисками и ликвидностью», – отметил Алексей Курочкин руководитель продуктового направления «Денежные рынки и деривативы» компании «Диасофт».

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