«Диасофт» расширила функциональность ПО для автоматизации операций с драгметаллами

«Диасофт» существенно расширила функциональные возможности программных продуктов «Сделки покупки металла у недропользователей» и «Внебиржевые сделки покупки-продажи физического металла», входящих в состав платформы развития Digital Q.FinancialMarkets.

«Рынок драгоценных металлов остается привлекательным для его участников. Повышаются объемы торговли драгоценными металлами как на биржевом, так и на внебиржевом рынках. Компания «Диасофт» своевременно реагирует на все изменения рынка и предлагает своим клиентам продукты, которые обеспечивают поддержку ключевых бизнес-процессов и успешную деятельность на рынке драгоценных металлов», – отметил Алексей Курочкин, руководитель продуктового направления «Дилерские операции на денежном, валютном и срочном рынках» компании «Диасофт».

В продукте «Сделки покупки металла у недропользователей» автоматизированы бизнес-процессы по отгрузке драгоценного металла в хранилище и оплате отгруженной в хранилище партии слитков. При этом отгрузка слитков может быть оформлена как с зачислением на обезличенный металлический счет, так и без него.

В продукте «Внебиржевые сделки покупки-продажи физического металла» расширены возможности компонента «Рамочное соглашение по реализации драгоценного металла», а также добавлен новый компонент «Дополнительные соглашения по сделкам покупки-продажи драгоценного металла».

В компоненте «Рамочное соглашение по реализации драгоценного металла» автоматизированы следующие бизнес-процессы оформления сделок поставки драгоценного металла с фиксированием цены: регистрация сделок частичной поставки партии металла с фиксированной ценой в валюте расчетов; фиксирование цены металла на партию металла в любой день периода действия сделки; фиксирование цены оплаты в рублях на часть партии металла в любой день периода действия сделки; оплата части партии металла по зафиксированной цене в рублях; бухгалтерский учет сделок частичной поставки металла.

Новый компонент «Дополнительные соглашения по сделкам покупки-продажи драгоценного металла» предназначен для изменения условий по сделкам покупки и продажи слитков с помощью оформления дополнительных соглашений по сделке. С помощью компонента могут быть изменены цена сделки и масса драгоценного металла в сделке.