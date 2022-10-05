Разделы

ПО Безопасность Цифровизация Техника
|

«Элвис-неотек» усовершенствовала алгоритмы системы для предотвращения кражи, передачи и утечки персональных данных

Портфельная компания «Роснано» «Элвис-неотек» усовершенствовала алгоритмы системы для предотвращения кражи, передачи и утечки персональных данных. Об этом CNews сообщили представители «Роснано».

Система предназначена для предотвращения противоправных действий с конфиденциальной информацией, в том числе, в кредитных организациях. В ее основе – интеллектуальный комплекс на базе программного обеспечения Orwell 2k. Система представляет собой инфракрасную камеру со встроенным сервером и развернутым на нем алгоритмом детекции смартфона. Камера направлена в сторону пользователя компьютера: как только он пытается сфотографировать экран, система срабатывает и передаёт данные оператору.

Время фиксации видеокамерой противоправного действия не превышает одной секунды. Для обеспечения однозначности и неоспоримости совершенного сотрудником нарушения система обеспечивает формирование целого набора материалов: даты и времени события с привязкой к видеозаписи, места нарушения (название видеокамеры, ее расположение на плане здания и пр.), видеозаписей с видеокамер, расположенных на рабочих местах сотрудников, и с обзорных видеокамер в помещениях, а также записей экранов компьютеров сотрудников.

Параллельный импорт серверного оборудования: какие «подводные камни» стоит учесть?
Инфраструктура

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России в разы выросли продажи подержанных серверов, потому что новые никто не продает

Linux стал дьявольски опасен. Новое ядро убивает дисплеи ноутбуков. Видео

«Микрон» и наследник мощностей «Ангстрема-Т» сплотились для выпуска «суверенных» чипов карт «Мир» и биометрических паспортов

Власти вскрыли картель ИТ-компаний на 100-миллионных госзакупках

«Авито» будет скупать подержанные смартфоны и перепродавать их с гарантией

«Самому загадочному миллиардеру Уолл-Стрит» разрешили закрыть долг по акциям «Яндекса»

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Самые популярные электромобили в мире: какие модели актуальны в 2022 году

Лучшие электрические зубные щетки для детей: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы со станцией самоочистки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новая фаза воды открыла огромный простор для будущих находок

Совсем как настоящий: обнаружен удивительно сохранившийся динозавр

Климатическое вторжение против потепления: ученые хотят заморозить полюса Земли
Показать еще
KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября