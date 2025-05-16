300 миллионов госденег, выделенных на создание электроники, потрачены ИТ-компаниями нецелевым образом

По итогам 2023 г. было объем неподтвержденных целевым показателям расходованных средств, выданных по субсидиям, составило 305,5 млн руб. Эксперты отмечают, что одна из причин тому — отсутствие российской элементной базы.

300 миллионов нецелевых средств

Как стало известно CNews, Всероссийский научно-исследовательский институт радиоэлектроники (ВНИИР) насчитал 305,5 млн руб. неподтвержденных целевым показателям расходованных средств, выделенных ИТ-компаниям в рамках субсидий. Это следует из презентации ВНИИР, которая есть в распоряжении CNews.

Из 305,5 млн руб. — 173,4 млн руб. пришлось на субсидии, выданные по Постановлению Правительства №109. Документ регулирует правила выделения субсидий на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры.

Остальные 132,1 млн руб. были выданы по Постановлению №1252. Оно регулирует правила предоставления из федерального бюджета субсидий российским организациям на финансовое обеспечение части затрат на создание электронной компонентной базы (ЭКБ) и модулей.

CNews направил запрос в Минпрмоторг и подведомственный министерству ВНИИР о причинах таких результатов, а также о том, будут ли возвращены эти средства в бюджет.

Каковы причины

Согласно презентации ВНИИР, к проблемам при выполнении работ по субсидиям относятся не достижение показателей по объему реализации продукции, не достижение показателей интеллектуальной деятельности, отсутствие патентных исследований на создание ноу-хау, а также отсутствие инновационных разработок в части технологий производства продукции.

Freepik ВНИИР насчитал 305,5 млн руб. неподтвержденных целевым показателям расходованных средств

Помимо этого, среди проблем ВНИИР выделил невнесение разработанной в рамках субсидии продукции в реестр Минпромторга, а также несвоевременное заключение допсоглашений и внесений изменений в планы-графики комплексных проектов, в описания ключевых технических характеристик, включая перечни продукции и ее декомпозицию на модули и ЭКБ.

Отсутствие ЭКБ и пробелы в нормативной базе

«Основные причины нецелевого расходования субсидий могут быть связаны как с системными недостатками механизма финансирования, так и с операционными ошибками на уровне исполнителей», — рассказала CNews Ольга Квашенкина, глава холдинга SNDGLOBAL.

По ее словам, в рамках субсидий ИТ-компании должны закупать отечественные комплектующие, однако из-за их дефицита производители вынуждены закупать аналоги. Это формально трактуется как нецелевое расходование, отмечает Квашенкина.

«И наконец, важно учитывать пробелы в нормативной базе, — продолжает она. — Терминология, используемая в программах субсидирования, может быть недостаточно определенной, что открывает простор для субъективной интерпретации понятий, таких как “целевое использование средств”».

Наиболее сложными для достижения являются показатели, связанные с интегральными характеристиками, такими как уровень локализации производства, достижение целевых объемов выпуска продукции, внедрение серийного производства, или соответствие продукции конкретным стандартам, отмечает Квашенкина.

Еще один сложный показатель — прирост экспорта. Международный рынок радиоэлектроники и силовой электроники характеризуется высокой конкуренцией и сложностями сертификации продукции. Сложности добавляют показатели инновационной активности, такие как вывод на рынок продукции с новыми характеристиками или технологий, приводит глава SNDGLOBAL.

Возвраты субсидий

Практика возврата средств по субсидиям широко распространена и регламентирована постановлениями правительства и локальными актами, регулирующими порядок предоставления бюджетных средств. Она включает проверку соответствия отчетности требованиям, идентификацию нарушений, претенциозную работу, а также добровольный или субедный возврат средств.

Задержки в возврате часто сопровождаются начислением пени, что усиливает финансовое давление на компании. При этом для предприятий с ограниченным денежным потоком возврат субсидий может стать критическим ударом, особенно если средства уже были инвестированы в длительные проекты, отмечает Квашенкина.

В январе 2022 г. CNews писал о том, что Минпромторг обратился в Арбитражный суд Москвы с иском на 257,3 млн руб. к «Байкал электроникс». Причина иска — задержка поддержанного государством проекта по созданию нового чипа. В 2016 г. министерство выделило компании 1,2 млрд руб. на разработку серверного процессора «Байкал-S».

А в декабре 2024 г. Минпромторг через суд пытался вернуть субсидию, выданную структуре «Роснано» — «Элвис-неотек». Ранее министерство уже обращалось с той же проблемой в суд и победило.

А в феврале 2025 г. Ассоциация разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) попросила Минпромторг ввести послабления для получателей субсидий в рамках проектов по развитию радиоэлектронной промышленности, а также научно-технологического задела.

После введения в начале 2022 года в отношении нашей страны санкционных ограничений, возможность производства и поставок в Россию современных микросхем отечественной разработки оказалась почти полностью заблокированной, — отмечали в АРПЭ. — Вслед за этим государством был снят ряд обязательных требований по использованию российских микропроцессоров».

Однако в создавшихся условиях одно из главных требований, включенных в соглашения о субсидии — объем выручки от реализации разработанной продукции, стало невыполнимым, отмечают представители отрасли. При этом действующие редакции постановлений о предоставлении субсидий (ПП 109, ПП 1252), при возникновении предусмотренных в нормативных актах рисков, предоставляют возможность продления сроков реализации проекта на срок до 12 месяцев без внесения изменений в конечные ключевые показатели проекта, в том числе – показатели по объему выручки.

«В настоящее время десятки компаний отрасли, которые получили государственные субсидии на реализацию проектов НИОКР, выполнили свои обязательства в части разработки продукции, но не могут достичь ключевых показателей проекта в силу сложившихся условий, — продолжают в ассоциации. — При этом невыполнение предприятиями целевых показателей уже влечет наложение санкций со стороны Минпромторга (возврат средств субсидии с выплатой штрафов), что будет ставить многие компании на грань банкротства, а многим придется продавать активы и отказываться от собственных инвестиционных проектов».

АРПЭ уже обращалась со схожим запросом в Минпромторг в декабре 2023 г. Тогда в министерстве признали, что проекты, которые были начаты в 2019 и 2020 гг. столкнулись с «рядом сложностей». Это привело к тому, что Правительство выпустило изменения в условия исполнения обязательств, разрешив продлевать или изменять технические характеристики соглашения, отметили в министерстве.

Проверка Счетной палаты

Как писал «Коммерсант» в июле 2024 г., Счетная палата в ходе проверок отметила многочисленные факты «недостижения целевых показателей по проектам, реализуемым получателями субсидий» на развитие электроники и радиоэлектроники.

В 2013 году правительство утвердило программу «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013–2025 годы». Всего на госпрограмму в 2013–2024 годах было выделено более 295 млрд руб., в том числе на создание электронной компонентной базы и т. д.

Как заявлял представитель Счетной палаты, даже выполнение отдельными компаниями показателей по объему производства и реализации продукции «зачастую свидетельствует об организации лишь мелкосерийного производства, которое не может привести к достижению технологической независимости». Он добавил, что в Счетной палате отмечают высокую зависимость отечественной электронной промышленности от зарубежной электронно-компонентной базы и «понимают, что имеются существенные ограничения в доступе к технологиям».