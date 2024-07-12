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Лермонтов в цифре – в Пятигорске на «ЭларСкан» оцифруют большой архив документов

В Государственный музей-заповедник М. Ю. Лермонтова поставлен планетарный сканер «ЭларСкан» А2-600Р для создания электронных копий материалов, связанных со знаменитым писателем. Об этом CNews сообщили представители компании «Элар».

Государственный музей-заповедник М. Ю. Лермонтова – один из старейших литературно-мемориальных музеев в России. Основан в 1912 г. в домике, в котором последние два месяца своей жизни прожил Лермонтов. Коллекция музея начиналась с 52 предметов, сегодня насчитывает более 62 тыс. экспонатов.

«На новом «ЭларСкан» А2-600Р планируется оцифровка большого архива фото документов по истории музея и лермонтовских мест Пятигорска (около 10 тыс. предметов), коллекции большемерной графики с иллюстрациями к произведениям М. Ю. Лермонтова (до 2 тыс.), документального архива из истории музея и личных архивов лермонтоведов (более 10 тыс. листов), – сказал главный хранитель музейных предметов Антон Данилов. – В ближайшей перспективе оцифровка документального архива лермонтоведа С. И. Недумова. Уникальность материалов состоит в том, что ученый собирал сведения в архивах, которые в годы ВОВ погибли, и его рукописи остались единственным источником информации по многим краеведческим темам».

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Элар
В Пятигорске на «ЭларСкан» оцифруют большой архив документов
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«ЭларСкан» позволяет оцифровать даже ветхие документы в бережном бесконтактном режиме и получить электронные копии высокого качества, которые планируется использовать для публикации к Госкаталоге МФ России, предоставления пользователям, для выставочной и исследовательской работы.

«Была выбрана компания с репутацией, хорошими отзывами и главное – отечественный производитель. С выбором не ошиблись - на всех этапах сотрудники компании были на связи. Качество оборудования на уровне мировых производителей», – отметил Антон Данилов.

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