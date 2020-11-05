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От телефонии до Wi-Fi: «Ростелеком» обеспечил телеком-услугами музей «Россия – Моя история» в Пятигорске

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Проводная связь

«Ростелеком» предоставил телеком-услуги новому музейно-выставочному комплексу «Россия – Моя история», расположенному в городе Пятигорске – столице Северо-Кавказского федерального округа. Цифровой провайдер обеспечил исторический парк IP-телефонией, высокоскоростным интернетом до 800 Мбит/с, организовал 20 бесшовных Wi-Fi зон для мобильных пользователей. Кроме того, специалисты «Ростелекома» подключил VPN-канал (выделенную частную сеть) с пропускной способностью 20 Мбит/с для передачи данных в Единую дежурно-диспетчерскую службу Ставропольского края в случае чрезвычайных ситуаций и аварий на объекте.

«Уникальность проекта – в многочисленных интерактивных решениях с применением более тысячи единиц мультимедийной техники. Интернет позволяет своевременно обновлять экспозиции, без проблем подключать любые цифровые сервисы, пользоваться Wi-Fi. Объемы загружаемой и обрабатываемой информации огромные, но виртуальная сеть легко справляется с этими нагрузками», – сказал Георгий Головин, директор музейно-выставочного комплекса «Россия – Моя история» в Пятигорске.

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