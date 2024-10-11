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МТС Travel: Рязань, Пятигорск и Владимир — самые бюджетные направления для отдыха с детьми на осенних каникулах

Сервис путешествий МТС Travel выяснил, в каких российских городах можно найти самое доступное туристическое жилье для отдыха в период осенних школьных каникул. Так, дешевле всего обойдется проживание в отелях Рязани — в среднем 4200 руб. в сутки на двоих. Об этом CNews сообщили представители МТС Travel.

По данным МТС Travel, средняя цена на туристическое жилье в России во время предстоящих каникул составляет 6200 руб. в сутки. Помимо Рязани, в топ-3 самых бюджетных направлений вошли Пятигорск и Владимир со средними чеками 4900 руб. в сутки.

Рязань и Владимир подходят для коротких поездок путешественникам из центральной России. В Рязани и области с детьми можно посетить Галерею пряников, Музей истории рязанского леденца и Конный завод в Старожилово, во Владимире — во областной театр кукол, Кузницу-музей Бородиных и мультимедийный музей-сказку.

В Пятигорске удобно остановиться на несколько дней и исследовать Кавказские Минеральные воды, популярные среди туристов за счет оздоровительных курортов, мягкого климата и природных и исторических достопримечательностей. С детьми в регионе можно отправиться в музей-заповедник М.Ю.Лермонтова в Пятигорске, Кисловодский национальный парк и на Терский конный завод, где проводятся экскурсии и шоу с лошадьми.

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Топ бюджетных направлений на осенние каникулы 2024, средняя цена за сутки проживания на двоих
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В тройку лидеров по количеству бронирований на осенние каникулы вошли Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Доля Москвы составляет 14%, Санкт-Петербурга и Сочи – по 10% от всех бронирований по стране соответственно.

Проанализированы средние открытые цены на отели, апартаменты и другие объекты размещения по России, а также бронирования в период осенних школьных каникул с захватом выходных дней с 25 октября по 4 ноября 2024 г.

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