МТС и Томский политехнический университет научат студентов работать с сетью интернета вещей

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, оснастила студентов Томского политехнического университета специальными комплектами оборудования для разработки устройств интернета вещей. Наборы Development Kit позволят юным учёным создать российские образцы IoT-устройств и ускорить вывод IoT-продуктов на рынок.

Development Kit позволит разрабатывать датчики, которые передают небольшие объемы данных и требуют высокой энергоэффективности. Такие устройства активно используются в сфере ЖКХ, безопасности, умного города и сельского хозяйства. Набор позволяет быстро освоить работу с сетью NB-IoT благодаря открытому коду, доступу к платформе интернета вещей и совместимости с платформой Arduino.

«Устройства, совместимые с сетью NB-IoT, уже в ближайшие три-пять лет станут основным драйвером развития интернета вещей в России. Уже сейчас они востребованы в сферах недвижимости, Smart city, промышленности, безопасности и многих других. Уверена, что при поддержке своих преподавателей и наших экспертов студенты разработают собственные прототипы IoT датчиков, которые в перспективе позволят «закрыть» потребности российского рынка», – отметила директор МТС в Томской области Марина Фещенко.

«Уже в феврале на площадке Томского политехнического университета пройдет студенческий финал Национальной технологической олимпиады по профилю “Умный город”, где будет использовано оборудование от МТС. А с нового учебного года наборы обязательно будут включены в проектную деятельность студентов ТПУ. На их базе будут разработаны специальные лабораторные работы по образовательным направлениям “Электроника и наноэлектроника” и “Биотехнические системы и технологии”. Новое оборудование позволит в реальных условиях тестировать IoT-устройства, которые разрабатывают обучающиеся. Важно, что DevKit предлагает интуитивно понятный интерфейс, легкость подключения и контроля работы датчиков, сенсоров и узлов системы. Это сокращает путь от исследований, разработки устройств и систем к их реализации», – сказал директор Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности ТПУ Павел Баранов.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания в России и странах СНГ по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Беларуси и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются более 86 млн абонентов.