«Терминатор» на подходе. Разработан саморазмножающийся ИИ, умеющий модифицировать самого себя

Компания AIZip разработала искусственный интеллект, способный создавать свои собственные малые подобия для применения в сфере интернета вещей.

Вплоть до обуви...

Разработчики небольшой компании AIZip создали искусственный интеллект, который способен «создавать собственные версии самого себя». Пока что речь идет об очень узкой среде применения, но лиха беда начала.

Конкретнее, AIZip предполагает использование маломасштабных моделей ИИ внутри «повседневных» IoT-объектов (IoT или Internet of Things — интернет вещей). В первую очередь планируется использование в спортивном инвентаре. Например, в кроссовках, которые будут подстраиваться под походку человека в режиме реального времени, или шлемах, которые будут эффективно блокировать окружающие шумы, но не делать своего носителя полностью глухим, например.

«Полностью автоматизированный процесс разработки ИИ позволит создать своего рода нанопроизводство ИИ, где при минимальном взаимодействии с человеком могут создаваться миллионы специализированных, эффективно настроенных моделей, реагирующих на показатели локальных датчиков», - говорится в публикации Tom's Hardware.

Интернет вещей - та область, где распространение ИИ пока еще имеет ограниченный характер. Причина - в низких вычислительных возможностях IoT-устройств, из-за чего запуск крупных моделей ИИ на них не имеет смысла. Однако, по мере того как масштабы моделей ИИ уменьшаются и искусственный интеллект обретает способность создавать оптимизированные микромодели с пропорционально снижающимися запросами к вычислительным мощностям, расширяются возможности применения ИИ и в этой сфере.

Их триллионы

Тем более, что существует четкая тенденция на оснащение микродатчиками буквально всего, что только можно, включая обувь, одежду, покрытия для стен и т.д.

Как заявил технический директор компании AIZip, профессор Университета штата Калифорния в Дэвисе Юй-Бей Чэнь (Yubei Chen), в скором будущем мы увидим обувь, перенастраивающуюся под вашу походку на основании данных, получаемых с датчиков, размещенных на вашем теле.

В будущем, полагает Чень, практично использовать данные от триллионов сенсоров сможет только искусственный интеллект, способный быстро адаптироваться к изменениям в этих данных. И именно для этого понадобится ИИ, способный создавать другой ИИ.

«При помощи сверхкрупных базовых моделей, малые модели смогут развиваться (эволюционирвать) быстрее крупных, так что тенденция к совершенствованиям будет благоприятствовать использованию на оконечных устройствах», - отметил главный исследователь AIZip, профессор Массачусетского технологического университета в области искусственного интеллекта Брайан Чон (Brian Cheung).

Иными словами, речь идет о том, чтобы крупномасштабная универсальная модель могла молниеносно создавать собственное узкоспециализированное микроподобие и задействовать его на уровне интернета вещей или биоинтерфейсов.

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«Мы становимся свидетелями революции в человеко-машинном взаимодействии и в области интерфейсов «мозг-компьютер», подпитываемой достижениями в технологиях сенсоров для мозга и тела», - заявил в переписке с Tom's Guide профессор Герт Каувенбергс (Gert Kauwenberghs) из Университета Калифорнии в Сан-Диего.

«Практическая обработка огромного объема данных, поступающих с этих сенсоров с их высокими уровнями изменчивости и шума при эксплуатации в биологических средах формирует серьезнейший вызов, требующий мощного искусственного интеллекта на всех уровнях, вплоть до самого физиологического интерфейса», - добавил он. По словам Герта Каувенбергса, сенсоры мозга и тела в формате носимых устройств требуют эффективных моделей искусственного интеллекта, которые могут быть развернуты на оконечных устройствах. Технология в AIZip позволяет создавать революционные приложения в области био- и нейроинженерии, которые изменят правила игры.

По мнению исследователей из AIZip, предлагаемый ими подход позволит в будущем превратить любой предмет обихода в «умного, способного развиваться и адаптироваться, спутника».

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«Описание тенденции выглядит если не заманчиво, то, по крайней мере, убедительно», - считает технический директор компании SEQ Алексей Водясов. По его мнению, вопрос заключается в том, какие механизмы будут реализованы для того, чтобы «смышленый и подстраивающийся компаньон» не осознал себя вдруг жертвой угнетения или во всем превосходящей homo sapiens формой жизни, которой люди только помеха. И не превратился бы из компаньона в злейшего врага

AIZip уже вовсю работает с производителями микросхем, такими как ARM, и разработчиками сенсоров с целью внедрения микромоделей в бытовые и не очень устройства. Появление «умных» шумоподавителей намечено уже на будущий год, зачем последуют «умная» обувь и целые «умные дома».