Konica Minolta запустила телемедицинский проект по борьбе с неонатальной желтухой

Konica Minolta стала партнёром UCSF Benioff Children's Hospital, сети детских больниц Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Компания будет предоставлять больницам портативные транскутанные билирубинометры для удалённого мониторинга и лечения желтухи у новорождённых.

Детские больницы Калифорнийского университета проводят программу неонатальной телемедицины. Она направлена на поддержку новорождённых и их матерей после выписки и реализована в ответ на пандемию COVID-19.

В рамках программы родителям новорождённых с высоким риском осложнений желтухи выдаются транскутанные билирубинометры Konica Minolta. Они помогают проводить домашний мониторинг в течение первой недели жизни ребёнка. Полученные данные будут передаваться в больницы для дальнейшего развития программы.

Konica Minolta будет предоставлять больницам самую современную модель устройств – JM-105. Их поставщиком выступает компания Dräger – стратегический партнёр Konica Minolta, который специализируется на продуктах для выявления желтухи.

Устройство может определить наличие желтухи благодаря измерению относительного значения концентрации билирубина в крови ребёнка. Это жёлтый пигмент, который образуется при разложении гемоглобина. Его высокие концентрации могут приводить к повреждениям нервных клеток головного мозга.

В целом желтуха – это явление, при котором кожа новорождённого становится жёлтой. Оно обнаруживается у большинства младенцев и обычно исчезает в течение 1-2 недель. Однако в некоторых случаях состояние может потребовать раннего патологического лечения.

«Мы рады возможности сотрудничать с детскими больницами Калифорнийского университета и помогать в разработке новых решений для пациентов UCSF. Наша компания с нетерпением ждёт возможности оценить результаты пилотного проекта и дальнейшего расширения партнёрства», – сказал Киётака Фуджи, президент подразделения здравоохранения Konica Minolta, Inc.

Партнёрство стало возможным благодаря сотрудничеству центра бизнес-инноваций Konica Minolta, расположенным в Кремниевой долине, с одним из ведущих экспертов UCSF Benioff.

«Клинические испытания, которые проводит UCSF, не только помогут получить ценные отзывы для развития телемедицинской программы, но и смогут снизить риск распространения COVID-19 и других инфекций. Благодаря проекту необходимость возвращения родителей и новорождённых детей в медучреждения может стать минимальной», – отметил Дж. П. Пармли, вице-президент центра бизнес-инноваций Konica Minolta в Северной Америке.

Konica Minolta выпустила первый неинвазивный прибор для выявления желтухи ещё в 1980 году. Он проводил измерения без взятия пробы крови у ребёнка – только мигая светом на лбу или груди новорождённого.