Sitronics KT оборудовала голографический театр в Музее Мирового океана

Sitronics KT установила в калининградском Музее Мирового океана мультимедийную инсталляцию для показа персонажей и объектов новой экспозиции с «эффектом присутствия». Оборудование установлено в экспозиции «Глубина» главного корпуса музея. Первый сеанс в голографическом кинотеатре запланирован на 12 сентября 2021 г., цикл фильмов расскажет о кораблях-музеях, истории мореплавания и судостроения на Балтике.

Оборудование для голографического театра музея создает «парящее в воздухе» полупрозрачное проекционное изображение, которое погружает зрителя в пространство фильма. Эффект достигается за счет качеств применяемой пленки для проецирования и контролируемого искусственного освещения в зоне декораций.

Инсталляция для Музея Мирового океана выполнена в формате театра без сцены, где будет демонстрироваться специальный контент. Управление оборудованием производится с помощью приложения на планшете.

«Голографические мультимедийные решения – это тренд в музейной практике. Современный инструмент не только создает так называемый «вау-эффект» и привлекает внимание к экспозиции, но и эффективно представляет видеоконтент. С помощью голографического театра мы хотим рассказать о вехах в истории развития мореплавания и судостроения на Балтике, показать маяки, объекты морского наследия, и, конечно, привлечь еще больше новых посетителей в музей», – сказала куратор проекта, старший научный сотрудник отдела истории Музея Мирового океана Лариса Емельянова.

Решение может быть реализовано как полноценный театр со сценой с возможностью совмещать виртуальные образы и реальных людей, а может быть вписано в интерьер помещения. Голографическое изображение можно комбинировать с реальными объектами, механизированными инсталляциями, видеомаппингом. Можно создавать несколько слоёв голографических изображений. В каждом варианте реализации используемое оборудование максимально скрыто от глаз посетителей.

«Нам очень приятно стать участниками такого интересного проекта, к тому же Музей Мирового океана специализируется на близкой для Sitronics KT морской тематике. Это еще один позитивный кейс к нашему списку создания уникальных инсталляций и мультимедийных экспозиций в музеях страны», – отметил генеральный директор Sitronics KT Андрей Родионов.

Работы по оснащению голографического театра для экспозиции были выполнены в рамках проекта «Адаптация морского наследия для продвижения культуры и культурного взаимодействия с целью развития туризма» Программы приграничного сотрудничества Литва-Россия 2014–2020 (LT-RU-1-022). Программа финансируется из средств Евросоюза и Российской Федерации.