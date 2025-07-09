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Новые Galaxy Fold7 и Galaxy Flip7 доступны в «Связь.ON» по предзаказу

Новые смартфоны Samsung — Galaxy Z Fold7, Galaxy Flip7 и Galaxy Z Flip7 FE — можно предзаказать на сайте «Связь.ON». Предзаказ продлится до конца 21 июля 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Связь.ON».

В «Связь.ON» предзаказ на Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7 можно оформить со скидкой.

Galaxy Z Fold7 в версии на 16 ГБ/1 ТБ можно заказать за 192 990 руб., в версии на 12/512 ГБ за 166 990 руб., в версии на 12/256 ГБ за 148 990 руб. Таким образом, выгода по сравнению с покупкой Galaxy Fold7 по рекомендованной розничной цене составит до 27 тыс. руб.

Galaxy Z Flip7 в версии на 12/512 ГБ можно заказать за 99 990 руб., а в версии на 12/256 ГБ за 91 990 руб. Таким образом, выгода по сравнению с покупкой Galaxy Flip7 по рекомендованной розничной цене составит до 15 тыс. руб.

Galaxy Z Flip7 FE можно заказать за 69 990 — 79 990 руб. в зависимости от комплектации.

Заказать новинки от Samsung можно в один из мультицентров «Связь.ON», с доставкой курьером, в почтаматы 5Post или с выдачей заказа на кассах «Пятерочек» и «Перекрестков».

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