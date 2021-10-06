Samsung лишает гарантии дорогущий смартфон, если уронить его на подушку

Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 3 может остаться без гарантии, если пользователь уронит его на диван, подушку и другие мягкие поверхности. Акселерометр в телефоне фиксирует любые падения с высоты более одного метра и записывает это в лог-файл, который доступен ремонтникам. Они могут посчитать эти «полеты» основной причиной выхода смартфона из строя и признать их неосторожным обращением.

Премиальный телефон без гарантии

Владельцы смартфонов с гибким дисплеем Samsung Galaxy Z Flip 3 могут лишиться гарантии на них, если уронят их на любую мягкую поверхность, пишет портал WCCFTech. Это может быть диван, автомобильное кресло, кровать, одеяло, подушка и др. Зафиксированы первые подобные случаи.

Само по себе «приземление» на что-либо мягкое едва ли навредит смартфону, однако обе «раскладушки» Samsung, как выяснилось, автоматически пишут логи работы акселерометра, которые затем могут быть просмотрены работниками сервисных центров. В логах фиксируются все падения смартфона с высоты более одного метра, и сервисмены могут расценить такие «полеты», вне зависимости от степени мягкости «аэродрома» как обоснование для отказа в гарантии. Даже если просто подбрасывать телефон в воздухе, это все равно будет зафиксировано.

C Galazy Z Flip 3 стоит обращаться предельно осторожно

Другими словами, если пользователь хотя бы раз, специально или случайно, уронил свой Flip 3 на мягкую поверхность, то при возникновении необходимости ремонта все работы ему, с высокой степенью вероятности, придется оплачивать из своего кармана. Это никак не связано с истечением срока гарантии – на 6 октября 2021 г. все без исключения экземпляры Flip 3 могли быть отремонтированы бесплатно, поскольку устройства были анонсированы в августе 2021 г.

В России срок гарантии на мобильники Samsung составляет ровно один год с момента их приобретения. Цены на Flip 3 в российской рознице начинаются с 90 тыс. руб.

Как создавался прецедент

В России на момент публикации материала не было зафиксировано ни одного случая отказа в гарантийном ремонте нового поколения складных смартфонов Samsung за их падение на кровать. Однако в Южной Корее подобное произошло еще в начале сентября 2021 г.

Один из пользователей портала Naver.com, владелец Galaxy Z Flip 3, опубликовал пост о том, что экран его раскладушки сломался на месте сгиба. Смартфон был куплен 4 сентября 2021 г., поломка произошла без видимых причин 8 сентября 2021 г.

За замену экрана пользователь будет вынужден заплатить из своего кармана

Логи в телефоне зафиксировали три случая «падения» - два раза телефон «упал» на пассажирское сидение, один – на диван. Мобильник даже зафиксировал дату и время каждого «полета». В результате в ремонте пользователю было отказано. Samsung, со слов пользователя, признала поломку результатом неправильно обращения с устройством.

Fold 3 тоже может регистрировать «полеты»

На 6 октября 2021 г. не было известно, в каких именно телефонах Samsung есть функция записи данных о работе акселерометра. Существует вероятность, что она присутствует и в Galaxy Z Fold 3 – еще одном смартфоне компании, представленном одновременно с Flip 3.

В Galaxy Z Fold 3 тоже может скрываться логгер

Fold 3 на момент публикации материала являлся самым дорогим смартфоном Samsung в России, за исключением имиджевого Galaxy Z Flip Thom Browne Edition за 175 тыс. руб. Он стоит минимум 160 тыс. руб. за версию с 256 ГБ и 170 тыс. руб. за 512 ГБ.

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Также в распоряжении Samsung есть первые два поколения Fold (вторая версия в России стоит 140 тыс. руб., а первая почти трехлетней давности снята с производства и продажи) и оригинальный Galaxy Z Flip образца начала 2020 г. Они тоже вполне могут вести логии работы акселерометра и фиксировать падения с высоты более одного метра.

Когда гарантия действительно очень нужна

Пока одни смартфоны Samsung тайно ведут логи, из-за которых гарантия неожиданно заканчивается, другие ломаются сразу по истечении всего срока гарантийного обслуживания. Так случилось с флагманами 2020 модельного года Galaxy S20+ и S20 Ultra.

В июле 2021 г. CNews писал, что владельцы этих моноблоков стали жаловаться на белую сплошную засветку дисплеев и разноцветные полосы на них. Пользоваться такими смартфонами попросту нельзя, поскольку за полосами и засветкой не видно ничего. Первые жалобы на такой дефект стали поступать еще в мае 2021 г. как отметили владельцы, проблема проявляется чаще всего сразу после окончания гарантии. Это приводит к тому, что ремонт хозяева гаджетов должны осуществлять за свой счет.