Экраны дорогущих смартфонов Samsung выходят из строя сразу после окончания гарантии. Спасения от этого нет

Экраны смартфонов Galaxy S20+ и S20 Ultra стали ломаться и показывать белую засветку и разноцветные полосы вместо меню и окон приложений. Причина возникновения дефекта неизвестна. Первые жалобы на него стали поступать еще в мае 2021 г. Проблема проявляется чаще всего по истечении срока гарантии, что вынуждает владельцев ремонтировать гаджеты за свой счет.

Флагманы Samsung поломались

Владельцы смартфонов Galaxy S20+ и S20 Ultra начали жаловаться на проблемы с дисплеями на их устройствах. Экраны стали выходить из строя и показывать либо равномерную засветку, либо хаотично расположенные полосы.

По данным портала PhoneArena, пользователи сталкиваются с этой проблемой спустя более года с момента покупки, то есть после окончания срока гарантии. Смартфоны серии Galaxy S20 – это флагманы Samsung предыдущего модельного года. Они были анонсированы в феврале 2020 г. и поступили в продажу месяцем позже.

Тот факт, что телефоны начинают ломаться после гарантии, означает, что пользователям приходится ремонтировать их за свой счет.

Некоторые флагманы Samsung 2020 года без причины начинают работать так

Что примечательно, проблема с ломающимися дисплеями затрагивает чаще всего наиболее дорогие модели в линейке. К примеру, в России топовый S20 Ultra в версии 12/128 ГБ на момент публикации материала стоил 85 тыс. руб. Владельцы значительно более доступных S20 и S20 FE на дефекты дисплея пока не жалуются.

Reset не помогает

Пользователи стали обращаться не только в сервисные центры Samsung, но и в их техподдержку. Проблема проявилась не только что – владельцы перечисленных смартфонов стали сталкиваться с ней несколько месяцев назад.

Так проявляется дефект экрана на некоторых флагманах Samsung

Участник официального форума Samsung под псевдонимом LeeYon написал, что связался со специалистом технической поддержки, пытаясь выяснить, что случилось с его Galaxy S20 Ultra, и как можно его починить. Внятного ответа он LeeYon не получил – вместо этого ему посоветовали просто перезагрузить устройство.

По словам LeeYon, экран его смартфона «умирал» постепенно. Сперва он стал мерцать, когда LeeYon играл в мобильные игры. Именно из-за этих первых симптомов он и обратился в техподдержку.

Пост LeeYon на форуме Samsung

Последовав рекомендациям специалиста Samsung, LeeYon перезагрузил свой мобильник. Мерцания в мобильных играх сменились зелеными полосами и белой засветкой. К тому же экран стал сильно нагреваться. Другими словами, S20 Ultra полностью вышел из строя.

Samsung не решает проблему

LeeYon опубликовал свой пост 14 мая 2021 г, но по прошествии двух месяцев Samsung так и не решила проблему выходящих из строя дисплеев на своих прошлогодних флагманах. Ситуацию решили осветить на популярном ресурсе Reddit. 2 июля 2021 г. пользователь VincentJoshuaET опубликовал на нем пост, в котором указал, что мобильники выходят из строя преимущественно после окончания срока гарантии.

Доступным Galaxy S20 Ultra, несмотря на то, что этой модели больше года, назвать нельзя

В ответ на публикацию VincentJoshuaET другие пользователи стали размещать видео, на которых показывали, как работают экраны в их флагманах Samsung. Одно из них 13 июля 2021 г. запостил пользователь под ником Wroved.

Ролик, опубликованный Wroved

На момент публикации материала не было известно, что вызывает «смерть» экрана дорогих флагманов. Проблема может крыться к в аппаратном обеспечении, так и в прошивках аппаратов. Некоторые пользователи предполагают, что корень зла находится в обновлениях безопасности за май-июнь 2021 г.

Другие дефекты смартфонов Galaxy S20

Сразу после начала продаж линейки Galaxy S20 первые покупатели стали жаловаться на дефект стекла основной камеры. Оно могло лопнуть, разбиться или пойти трещинами само по себе, даже если мобильник просто лежит на столе экраном вниз.

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На форуме Samsung стали появляться первые темы, в которых обсуждался такой дефект. Например, участник сообщества под псевдонимом userxf6tO7CTxg написал, что обнаружил разбитую камеру на своем смартфоне, проснувшись утром. Круглое отверстие было практически идеальной формы и образовалось вокруг второго объектива.

В апреле 2021 г. CNews писал, что проблема с бракованными стеклами камер в устройствах Galaxy S20 за год так и не была решена. Samsung тогда отказывалась менять их по гарантии, что вынуждало пользователей тратить сотни долларов на замену стекол и бояться, что новое стекло тоже лопнет или разобьется. Эта ситуация вынудила подать против Samsung коллективный иск.

В апреле 2020 г. первые владельцы флагмана S20 Ultra заметили, что экраны их мобильников начали в буквальном смысле зеленеть. Проблема появилась после обновления прошивки – экран начинал светиться зеленым. Дефект можно было заметить при выборе частоты обновления экрана 120 Гц и установке яркости выше 25%. Также на его появление влиял низкий уровень заряда аккумулятора.

Проблема с зеленым экраном носила программный характер

Позже проблема проявилась и на других популярных устройствах Samsung – Note 8, Note 9, S9, S10 Lite и Note 10 Lite. Samsung в итоге поборола этот дефект, выпустив исправляющий его патч.