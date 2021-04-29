Элитные смартфоны Samsung ломаются повторно даже после дорогого ремонта. Samsung свою вину отрицает

Владельцы флагманских смартфонов серии S20 обвинили Samsung в намеренной продаже бракованных гаджетов. Во всех устройствах этой линейки есть дефект стекла камеры, из-за которого оно самопроизвольно трескается и разбивается. Samsung отказывается менять их по гарантии, и ремонт обходится в сотни долларов, но не помогают – новое стекло тоже может разбиться в любой момент.

Иск за бракованные флагманские смартфоны

Компания Samsung получила коллективный судебный иск от владельцев ее топовых смартфонов линейки Galaxy S20. По данным портала Gizchina, пользователи обвиняют ее в умышленной продаже бракованных устройств и нежелании решать вопрос с заменой аппаратов на качественные или возвратом денег.

Суть проблемы заключается в том, что, по версии истцов, все без исключения устройства серии S20 содержат дефект – стекло на их тыльной камере самопроизвольно покрывается трещинами и даже разбивается, то есть самоуничтожается. То есть достаточно просто положить телефон на стол, и через некоторое время на стекле основной камеры может треснуть. С подобным столкнулись даже те, кто бережно обращается со своими гаджетами.

Проблема со стеклом камеры в одном из легчайших ее проявлений

Согласно иску, проблема затрагивает целый спектр смартфонов. В документе указаны S20, S20+, S20 Ultra 5G, S20 5G, S20+ 5G, S20 Ultra 4G, S20 FE и S20 FE 5G. В России на момент публикации материала продавались только S20 FE (от 46 тыс. руб.) S20 (60 тыс. руб.), S20+ (60 тыс. руб.) и S20 Ultra 5G (от 80 тыс. руб.).

С браком могут столкнуться и россияне

Премьера линейки S20 состоялась в феврале 2020 г., а в продажу первые устройства из ее состава поступили месяцем позже.

Никакой гарантии

Как пишет Gizchina, Samsung не только не решает проблему массового брака в своих смартфонах серии S20, но и не спешит возмещать пользователям их затраты. Другими словами, она отказалась ремонтировать их по гарантии. В чем была причина отказа, остается неизвестным.

Разбитое стекло может повредить саму камеру

Между тем, гарантийный ремонт не смог бы решить ситуацию – в этом владельцы гаджетов убедились. Некоторые из истцов заплатили за возвращение товарного вида своим смартфонам $400 (29,7 тыс. руб. по курсу ЦБ на 29 апреля 2021 г.), то есть больше половины стоимости ряда бракованных моделей. Но даже дорогостоящий ремонт не помог – стекла камер на восстановленных смартфонах снова начали трескаться.

$400 – это официальная цена работ, к примеру, для Galaxy S20 Ultra. Также у Samsung есть программа Samsung Care+, участникам которой такой ремонт обойдется в $100 (7460 руб.)

Samsung все знала

Пользователи обратились с иском в Окружной суд штат Нью-Джерси (США). Документ зарегистрирован 27 апреля 2021 г., дата его рассмотрения пока не назначена.

Базовые модели серии тоже подвержены дефекту

Истцы утверждают, что дефект, проявившийся в устройствах серии S20, является известным, так как затрагивает и другие гаджеты Samsung. Со слов их адвокатов, южнокорейский вендор был осведомлен о наличии этой проблемы в своих флагманских смартфонах, но ничего не предпринял для ее устранения.

Проблема действительно существует

Как сообщал CNews, о дефекте стекла камеры, скрывающемся как минимум в топовом Galaxy S20 Ultra, стало известно почти сразу после начала их продаж весной 2020 г. Пользователи начали публиковать посты с жалобами на официальном форуме Samsung и прикладывать фотографии своих поврежденных мобильников.

S20 Ultra до появления трещин. Или сразу после ремонта

Пользователь форума под псевдонимом userxf6tO7CTxg обнаружил разбитую камеру на своем смартфоне, проснувшись утром. Круглое отверстие практически идеальной формы образовалось вокруг второго объектива. «Я не знаю, как это могло случиться», – написал тогда владелец устройства.

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Сразу после появления первых таких постов Samsung заявила, что не будет ремонтировать их. Она настаивала на том, проблема носит «косметический характер», а такие повреждения ее гарантия не покрывает.

Как присоединиться к иску

На момент публикации материала существовала возможность увеличить число истцов по этому делу против Samsung. Для этих целей адвокаты создали в интернете форму позволяющую сделать это.

Форма позволяет указать, где была совершена покупка, а также обращался ли пользователь за ремонтом, и получил ли он его.

Форма для участия в иске

Единственное ограничение – сделать это могут лишь жители США, так что если с проблемой дефектного стекла камеры столкнулись, к примеру, граждане России, их пример не будет учтен в суде.