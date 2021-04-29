Спецпроекты

Элитные смартфоны Samsung ломаются повторно даже после дорогого ремонта. Samsung свою вину отрицает

Техника
, Текст: Эльяс Касми

Владельцы флагманских смартфонов серии S20 обвинили Samsung в намеренной продаже бракованных гаджетов. Во всех устройствах этой линейки есть дефект стекла камеры, из-за которого оно самопроизвольно трескается и разбивается. Samsung отказывается менять их по гарантии, и ремонт обходится в сотни долларов, но не помогают – новое стекло тоже может разбиться в любой момент.

Иск за бракованные флагманские смартфоны

Компания Samsung получила коллективный судебный иск от владельцев ее топовых смартфонов линейки Galaxy S20. По данным портала Gizchina, пользователи обвиняют ее в умышленной продаже бракованных устройств и нежелании решать вопрос с заменой аппаратов на качественные или возвратом денег.

Суть проблемы заключается в том, что, по версии истцов, все без исключения устройства серии S20 содержат дефект – стекло на их тыльной камере самопроизвольно покрывается трещинами и даже разбивается, то есть самоуничтожается. То есть достаточно просто положить телефон на стол, и через некоторое время на стекле основной камеры может треснуть. С подобным столкнулись даже те, кто бережно обращается со своими гаджетами.

sm601.jpg

Проблема со стеклом камеры в одном из легчайших ее проявлений

Согласно иску, проблема затрагивает целый спектр смартфонов. В документе указаны S20, S20+, S20 Ultra 5G, S20 5G, S20+ 5G, S20 Ultra 4G, S20 FE и S20 FE 5G. В России на момент публикации материала продавались только S20 FE (от 46 тыс. руб.) S20 (60 тыс. руб.), S20+ (60 тыс. руб.) и S20 Ultra 5G (от 80 тыс. руб.).

sm606.jpg

С браком могут столкнуться и россияне

Премьера линейки S20 состоялась в феврале 2020 г., а в продажу первые устройства из ее состава поступили месяцем позже.

Никакой гарантии

Как пишет Gizchina, Samsung не только не решает проблему массового брака в своих смартфонах серии S20, но и не спешит возмещать пользователям их затраты. Другими словами, она отказалась ремонтировать их по гарантии. В чем была причина отказа, остается неизвестным.

sm605.jpg

Разбитое стекло может повредить саму камеру

Между тем, гарантийный ремонт не смог бы решить ситуацию – в этом владельцы гаджетов убедились. Некоторые из истцов заплатили за возвращение товарного вида своим смартфонам $400 (29,7 тыс. руб. по курсу ЦБ на 29 апреля 2021 г.), то есть больше половины стоимости ряда бракованных моделей. Но даже дорогостоящий ремонт не помог – стекла камер на восстановленных смартфонах снова начали трескаться.

$400 – это официальная цена работ, к примеру, для Galaxy S20 Ultra. Также у Samsung есть программа Samsung Care+, участникам которой такой ремонт обойдется в $100 (7460 руб.)

Samsung все знала

Пользователи обратились с иском в Окружной суд штат Нью-Джерси (США). Документ зарегистрирован 27 апреля 2021 г., дата его рассмотрения пока не назначена.

sm602.jpg

Базовые модели серии тоже подвержены дефекту

Истцы утверждают, что дефект, проявившийся в устройствах серии S20, является известным, так как затрагивает и другие гаджеты Samsung. Со слов их адвокатов, южнокорейский вендор был осведомлен о наличии этой проблемы в своих флагманских смартфонах, но ничего не предпринял для ее устранения.

Проблема действительно существует

Как сообщал CNews, о дефекте стекла камеры, скрывающемся как минимум в топовом Galaxy S20 Ultra, стало известно почти сразу после начала их продаж весной 2020 г. Пользователи начали публиковать посты с жалобами на официальном форуме Samsung и прикладывать фотографии своих поврежденных мобильников.

sm600.jpg
S20 Ultra до появления трещин. Или сразу после ремонта

Пользователь форума под псевдонимом userxf6tO7CTxg обнаружил разбитую камеру на своем смартфоне, проснувшись утром. Круглое отверстие практически идеальной формы образовалось вокруг второго объектива. «Я не знаю, как это могло случиться», – написал тогда владелец устройства.

Как пандемия изменила подходы к организации рабочего пространства
Интеграция

Сразу после появления первых таких постов Samsung заявила, что не будет ремонтировать их. Она настаивала на том, проблема носит «косметический характер», а такие повреждения ее гарантия не покрывает.

Как присоединиться к иску

На момент публикации материала существовала возможность увеличить число истцов по этому делу против Samsung. Для этих целей адвокаты создали в интернете форму позволяющую сделать это.

Форма позволяет указать, где была совершена покупка, а также обращался ли пользователь за ремонтом, и получил ли он его.

sm604.jpg

Форма для участия в иске

Единственное ограничение – сделать это могут лишь жители США, так что если с проблемой дефектного стекла камеры столкнулись, к примеру, граждане России, их пример не будет учтен в суде.

Другие материалы рубрики

Россияне создали компактный сверхзащищенный планшет на отечественной ОС

Microsoft меняет самую заметную часть своего ПО

Mail.ru превратила свой мессенджер Myteam в прямого конкурента Slack и Microsoft Teams

На дефектных процессорах AMD для игровых приставок Xbox начали собирать ПК. Они уже в продаже

Власти России наказали Apple на миллиард рублей из-за обид «Касперского»

Списанное в утиль ПО для Windows теперь можно запускать в обычном браузере

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Как не потерять питомца: лучшие ошейники с GPS для животных

Как не умереть от голода в лесу: лучшая портативная техника для готовки

Техноблог

Как экологично избавиться от старого компьютера или ноутбука?

Лучшие игровые наушники до 10 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Компьютерное моделирование показало, как передвигался тираннозавр

Новый этап компьютерного зрения: черная кошка в темной комнате больше не потеряется

Найден способ подпитывать гаджеты прямо от сигналов 5G: зарядки больше не нужны?

Ликбез RnD.CNews: что вам нужно знать о темной материи
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Искусственный интеллект и 5G открывают новые горизонты для автоматизации Искусственный интеллект и 5G открывают новые горизонты для автоматизации Российские телеком-операторы смогут быстрее разворачивать ШПД Российские телеком-операторы смогут быстрее разворачивать ШПД