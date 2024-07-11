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«Билайн» открыл предзаказ на новую линейку складных смартфонов Samsung Galaxy — Z Fold6 и Z Flip6

«Билайн» открывает предзаказ на новейшие модели складных смартфонов Samsung — Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6 с возможностями искусственного интеллекта Galaxy AI. Об этом CNews сообщили представители «Билайн».

С Galaxy AI больше не нужно искать сторонние сервисы, для которых, например, требуется ноутбук или компьютер. Популярные возможности ИИ теперь будут всегда под рукой.

Оформив предзаказ в «Билайне» на новое поколение Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip, покупатель получит в подарок новейшие беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro.

Galaxy Z Fold6 выполнен в новом дизайне, который улучшил эргономику устройства. Смартфон стал легче и компактнее, но при этом сохранил большой экран. А более долгую работу без подзарядки обеспечивает энергоэффективный чип и переработанная система охлаждения.

Galaxy Z Flip6 получил усовершенствованную основную камеру – вместо 12 МП теперь целых 50 МП. Благодаря новому дизайну устройство стало тоньше, а в разложенном виде линия в месте соединения половин стала почти невидимой и не мешает просмотру контента.

В обоих смартфонах усовершенствовали шарнир, обеспечивающий защиту не только от воды, но и от крупных частичек грязи и пыли.

Новые возможности с Galaxy AI

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Автозум. Автоматический зум на базе искусственного интеллекта найдет лучший ракурс для каждого снимка. Он автоматически увеличит или уменьшит масштаб, а также зафиксируется на объекте, если тот во время видео будет перемещаться.

Генератор текстов. Теперь можно не только просить Galaxy AI поменять стиль речи, но и создавать уникальные тексты с помощью искусственного интеллекта.

ИИ-рисунок. Можно выбирать объект и добавлять к нему необходимые детали прямо на смартфоне. Например, можно подрисовать к фотографии или иллюстрации другие детали или попросить ИИ вставить аналогичные элементы. А еще можно набросать эскиз, и Galaxy AI сделает из него готовую картинку.

Функции, которыми уже известны смартфоны Samsung: создание краткой сводки из объемного текста, синхронный перевод разговора собеседников, удаление объектов на фотографиях, перевод диктофонной записи в текст, «Обведи и найди» — поиск объекта по фото, умное редактирование видео и др. Часть подобных функций адаптировали под использование на большом экране Z Fold6 и внешнем экране Z Flip6. Теперь пользоваться всеми возможностями Galaxy AI на новых складных смартфонах стало удобнее.

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