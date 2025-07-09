В «Ситилинк» стартовал предзаказ новых смартфонов Samsung Galaxy Z Fold7, Z Flip7 и Z Flip7 FE

Онлайн-ритейлер «Ситилинк» открывает предзаказы на новые складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold7, Z Flip7 и Z Flip FE. Только с 9 июля по 7 августа 2025 г. в честь запуска можно заказать новинки со скидкой до 27 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинк».

Samsung Galaxy Fold7

Galaxy Z Fold7 получил полностью обновленный дизайн. Толщина в сложенном виде составляет 8,9 мм, а в разложенном — 4,2 мм. Вес смартфона — 215 г, он стал на 24 грамма легче Galaxy Z Fold6.

В разложенном состоянии Galaxy Z Fold7 превращается в большой 8-дюймовый планшет с тонкими рамками вокруг экрана. Разрешение экрана составило 2184x1968 пикселей, частота обновления – 1-120 Гц. Есть дополнительный внешний 6,5-дюймовый экран с разрешением Full HD+.

Ситилинк В «Ситилинк» стартовал предзаказ новых смартфонов Samsung Galaxy Z Fold7, Z Flip7 и Z Flip7 FE

Устройство работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite для Galaxy. Объем оперативной памяти — до 16 ГБ, постоянной — до 1 ТБ.

Galaxy Z Fold7 оснащен основной камерой с разрешением 200 МП и оптической стабилизацией изображения уровня камерофона Samsung Galaxy S25 Ultra, которая позволяет снимать 8К-видео. В дополнение к нему установлены широкоугольный объектив на 12 МП с автофокусом и телеобъектив на 10 МП с трехкратным оптическим зумом.

Аккумулятор емкостью 4400 мАч обеспечивает полноценный рабочий день на одном заряде.

Samsung Galaxy Z Flip7

Galaxy Flip7 также получил обновленный дизайн. Толщина корпуса в сложенном состоянии составила 13,7 мм, а в разложенном — 6,5 мм. При этом вес устройства составляет 188 г.

Главной «фишкой» новинки стал увеличенный до 4,1 дюйма внешний экран с толщиной рамок 1,25 мм. Контент распределяется по всей поверхности безрамочного Flex экрана, выводя важную информацию на передний план. Flex экран поддерживает частоту обновления до 120 Гц и яркость до 2600 нит.

Смартфон оснащен двойной камерой с главным сенсором на 50 МП и ультраширокоугольным на 12 МП. В режиме Flex можно снимать селфи на основную камеру, используя внешний экран в качестве видоискателя.

Galaxy Z Flip7 работает на базе процессора Samsung Exynos 2500. Объем оперативной памяти по сравнению с предшественником вырос: теперь 12 ГБ вместо 8 ГБ. Доступны конфигурации по памяти на 256 и 512 ГБ. Еемкость аккумулятора также выросла на 300 мАч до 4300 мАч.

Samsung Galaxy Z Flip FE

Впервые в истории складных смартфонов Samsung представила специальную версию раскладушки — Samsung Galaxy Z Flip FE, которая, несмотря на субфлагманские параметры, относится к устройствам с более доступной ценой по сравнению с флагманами линейки.

Galaxy Z Flip FE работает на процессоре Samsung Exynos 2400. В отличие от Flip7 у младшей модели внешний экран меньше — 3,4 дюйма. Диагональ основного дисплея составила 6,7 дюйма. Объем оперативной памяти – 8 ГБ, постоянной – 128 или 256 ГБ в зависимости от конфигурации. емкость аккумулятора – 4000 мАч.

В остальном среднебюджетная складная новинка соответствует прошлогоднему флагману Galaxy Flip6.

Цены и доступность

«Ситилинк» начнет принимать предзаказы на Samsung Galaxy Fold7, Flip7 и Flip FE с 9 июля до 7 августа 2025 г. по специальным ценам.

Samsung Galaxy Fold7: 12+256 ГБ — 148 990 руб., 12+512 ГБ — 166 990 руб., 16+1024 ГБ — 192 990 руб.

Samsung Galaxy Flip7: 12+256 ГБ — 91 990 руб., 12+512 ГБ — 99 990 руб.