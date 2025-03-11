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«М.Видео-Эльдорадо» назвала топ брендов складных смартфонов на рынке РФ в 2024 году

«М.Видео-Эльдорадо» назвала топ брендов складных смартфонов на рынке России в 2024 г. В него вошли Samsung, Huawei, Motorola и Tecno. Лидерами в сегментах Fold стали модели Samsung Galaxy Z Fold 6 и Huawei Mate X6, а в версии Flip — Samsung Galaxy Z Flip 6. По данным «М.Видео-Эльдорадо», чаще всего складные смартфоны берут жители Москвы (27,8%), Санкт-Петербурга (14,7%), Казани (3%), Екатеринбурга (3%), Красноярска (2%), Ростова-на-Дону (1,7%). Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Руководитель департамента «Телеком и Гаджеты» «М.Видео-Эльдорадо» Екатерина Иксанова: «Мы видим, что складные смартфоны привлекают все больше покупателей, ведь они предлагают новые сценарии использования — от удобного просмотра контента до многозадачности в работе. В 2025 г. мы ожидаем, что спрос на эти гаджеты останется высоким, особенно благодаря выходу новых моделей, таких как представленный недавно Huawei Mate XT и расширению ассортимента в среднем ценовом сегменте».

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