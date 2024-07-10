МТС открыла предзаказ на новые Samsung Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6

МТС объявила о старте предзаказа на первые складные смартфоны Samsung и умные часы c функцией искусственного интеллекта. Предзаказ на Samsung Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6 и Galaxy Watch7 продлится до 23 июля. С 24 июля новинки можно будет приобрести онлайн или в розничных магазинах МТС.

Флагманские складные устройства отличаются своей производительностью и техническими характеристиками, делая работу с гибкими экранами более функциональной. Устройства уже доступны к предзаказу во всех цветах и конфигурациях.

Стоимость смартфонов в МТС: Samsung Galaxy Z Fold6 12/256Gb – 189990 руб.; Samsung Galaxy Z Fold6 12/512Gb – 199990 руб.; Samsung Galaxy Z Fold6 12/1Tb – 229990 руб.; Samsung Galaxy Z Flip6 12/256Gb – 119990 руб.; Samsung Galaxy Z Flip6 12/512Gb – 129990 руб.

Линейка Fold доступна в трех цветах – серый, розовый, синий, а линейка Flip представлена в сером, голубом, мятном и желтом. На все смартфоны действует рассрочка 0-0-24.

Покупатели Samsung Galaxy Z Flip6 и Z Fold6 получат в подарок наушники Samsung Buds3 Pro при покупке любого смартфона из новой линейки.

Стоимость умных часов в МТС: Samsung Galaxy Watch7 Ultra – 59990 руб.; Samsung Galaxy Watch7 LTE 40 mm – 25990 руб.; Samsung Galaxy Watch7 LTE 44 mm – 28490 руб.

Версия 40 mm доступна в цвете зеленый и серебро, а большая – в цвете зеленый и белое золото. При покупке часов также можно воспользоваться рассрочкой 0-0-12.

Стоимость наушников в МТС: Samsung Galaxy Buds3 – 14490 руб.; Samsung Galaxy Buds3 Pro – 19990 руб.

Покупатели смогут выбрать между серебристым и белым цветом и воспользоваться рассрочкой 0-0-12. При заказе умных часов Galaxy Watch7 Ultra в паре с наушниками Samsung Galaxy Buds3 Pro действует выгода 10000 руб.

«Samsung – лидер на рынке складных смартфонов. На него приходится половина всех продаж, а в топ-10 популярных складных устройств входят сразу пять моделей в различных конфигурациях. Мы уверены, что функция искусственного интеллекта позволит увеличить интерес к новинкам и даст возможность Samsung нарастить долю на рынке. К примеру, линейка Galaxy S24 с ИИ стала самой популярной среди Galaxy S за последние три года, и мы это связываем с появлением новой функции», – сказал генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

Всего в первом полугодии на российском рынке смартфонов было продано 84 тыс. складных устройств на сумму 9,1 млрд руб., что больше на 9% в штуках и на 13% в деньгах по сравнению с январём-июнем 2023 г.