Группа «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж новых устройств Samsung на 41% на рынке России

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, отмечает повышенный спрос на новые смартфоны Samsung Galaxy Z Fold 6 и Samsung Galaxy Z Flip 6, а также умные часы Samsung Galaxy Watch 7 за первый месяц продаж с момента их официального релиза в России. Показатели продаж представлены по сравнению с предыдущей серией устройств бренда. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Продажи умных часов Galaxy Watch 7 на рынке России выросли на 41% в штуках по сравнению со своими предшественниками – Galaxy Watch 6. Наиболее популярный размер смарт-часов у россиян – 40 мм. Покупатели выбирают гаджет в золотом и белом цветах.

Samsung Galaxy Z Fold 6 на рынке России в штучном выражении продается на 38% лучше по сравнению со своим предшественником – Samsung Galaxy Z Fold 5 за аналогичный период. Самыми популярными цветами у россиян стали черный и синий, наиболее востребованный объем памяти – 256 ГБ.

Samsung Galaxy Z Flip 6 на рынке России в штучном выражении в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» продается на 32% лучше по сравнению со своим предшественником – Samsung Galaxy Z Flip 5 в первый месяц после начала продаж. Наиболее предпочтительным цветом у модели Samsung Galaxy Z Flip 5 стал серый в версии 256 ГБ.

Руководитель департамента «Телеком и гаджеты» Группы «М.Видео-Эльдорадо» Екатерина Иксанова: «Складные смартфоны Samsung традиционно пользуются большой популярностью среди россиян. Телефоны «раскладушки» — удобный формфактор, который отлично подходит для абсолютно любых задач, начиная от просмотра фильмов и заканчивая обычными функциями, такими как звонки и мессенджеры. Что касается Galaxy Watch, то повышенным спросом пользуется версия с LTE, позволяющая совершать и принимать звонки даже без использования телефона».