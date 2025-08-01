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Интерес к складным смартфонам у россиян вырос на 30%

Девятого июля в «Ситилинке» стартовал предзаказ на новые смартфоны Samsung Galaxy Z Fold7, Z Flip7 и Z Flip7 FE. По сравнению с прошлым годом спрос на складные смартфоны вырос на 30%. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

Самой популярной моделью по предзаказам (15%) стала Samsung Galaxy Z Fold7 в черном корпусе c 256 ГБ памяти. На втором месте – эта же модель в синем цвете с памятью 512 ГБ (10%), завершает топ-3 черный Galaxy Z Fold7 на 1 ТБ с оперативной памятью 16 ГБ (10%).

Samsung Galaxy Z Fold7 оказалась популярнее Galaxy Z Flip7 (70% и 30% заказов соответственно).

48% покупателей выбирают смартфоны на 256 ГБ с оперативной памятью 12 ГБ. Самым популярным цветом традиционно остается черный (47%). Смартфоны Zв белом корпусе выбирают реже всего.

Павел Курдюков, директор департамента закупок Merlion и «Ситилинк»: «Интерес к сериям Galaxy Z Fold и Flip растет в большей степени благодаря улучшению эргономики, практичности и надежности складных смартфонов. Если раньше Flip-модели предпочитали в основном женщины, а Fold – мужчины, сейчас интерес сравнялся, но эти модели по-прежнему воспринимают как модный аксессуар».

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