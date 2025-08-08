«М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж новых смартфонов Samsung Galaxy Z Flip7 FE, Samsung Galaxy Z Flip7 и Samsung Galaxy Z Fold7

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж новых смартфонов Samsung Galaxy Z Flip7 FE, Samsung Galaxy Z Flip7 и Samsung Galaxy Z Fold7. Стоимость новинок в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» составляет от 69 999 руб. для версии Flip и от 159 999 руб для версии Fold. По итогам предзаказа спрос на устройства серии Galaxy Z Fold7 и Z Flip7 в сети «М.Видео-Эльдорадо» оказался на 28% выше по сравнению с моделями 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Среди моделей формата Fold наибольшим спросом пользовался Samsung Galaxy Z Fold7 в синем цвете с объемом памяти 512 ГБ. В линейке Flip лидером стал Samsung Galaxy Z Flip7 в коралловом цвете также с памятью 512 ГБ.

Топ-3 города по числу предзаказов: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород.

Руководитель департамента «Телеком и гаджеты» в «М.Видео-Эльдорадо» Никита Толпыгин: «Складные смартфоны все активнее укрепляют свои позиции в премиальном сегменте. Новое поколение Galaxy Z Fold и Flip предлагает улучшенные характеристики, эргономику и поддержку ИИ-функций, при этом сохраняя более доступную цену относительно прошлогодней линейки. Мы отмечаем растущий интерес к версиям с увеличенным объемом памяти — пользователи все чаще выбирают модели на 512 ГБ и выше, стремясь использовать устройства не только для общения, но и для создания и потребления разнообразного контента».

Стоимость новинок в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо»: Samsung Galaxy Z Fold7 256 ГБ доступен по цене 159 999 руб.; Samsung Galaxy Z Fold7 512 ГБ — 179 999 руб.; Samsung Galaxy Z Fold7 1Tб — 209 999 руб.; Samsung Galaxy Z Flip7 256 ГБ — 91 999 руб.; Samsung Galaxy Z Flip7 512 ГБ — 99 999 руб.; Samsung Galaxy Z Flip7 FE 128 ГБ — 69 999 руб.; Samsung Galaxy Z Flip7 FE 256 ГБ — 79 999 руб.