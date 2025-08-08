Разделы

Техника
|

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж новых смартфонов Samsung Galaxy Z Flip7 FE, Samsung Galaxy Z Flip7 и Samsung Galaxy Z Fold7

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж новых смартфонов Samsung Galaxy Z Flip7 FE, Samsung Galaxy Z Flip7 и Samsung Galaxy Z Fold7. Стоимость новинок в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» составляет от 69 999 руб. для версии Flip и от 159 999 руб для версии Fold. По итогам предзаказа спрос на устройства серии Galaxy Z Fold7 и Z Flip7 в сети «М.Видео-Эльдорадо» оказался на 28% выше по сравнению с моделями 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Среди моделей формата Fold наибольшим спросом пользовался Samsung Galaxy Z Fold7 в синем цвете с объемом памяти 512 ГБ. В линейке Flip лидером стал Samsung Galaxy Z Flip7 в коралловом цвете также с памятью 512 ГБ.

Топ-3 города по числу предзаказов: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород.

samsung_4.jpg

М.Видео-Эльдорадо
«М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж новых смартфонов Samsung Galaxy Z Flip7 FE, Samsung Galaxy Z Flip7 и Samsung Galaxy Z Fold7
CNews Analytics оценивает объем российского ИТ-рынка в 2024 г. в ₽3,1 трлн
CNews Analytics

Руководитель департамента «Телеком и гаджеты» в «М.Видео-Эльдорадо» Никита Толпыгин: «Складные смартфоны все активнее укрепляют свои позиции в премиальном сегменте. Новое поколение Galaxy Z Fold и Flip предлагает улучшенные характеристики, эргономику и поддержку ИИ-функций, при этом сохраняя более доступную цену относительно прошлогодней линейки. Мы отмечаем растущий интерес к версиям с увеличенным объемом памяти — пользователи все чаще выбирают модели на 512 ГБ и выше, стремясь использовать устройства не только для общения, но и для создания и потребления разнообразного контента».

Стоимость новинок в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо»: Samsung Galaxy Z Fold7 256 ГБ доступен по цене 159 999 руб.; Samsung Galaxy Z Fold7 512 ГБ — 179 999 руб.; Samsung Galaxy Z Fold7 1Tб — 209 999 руб.; Samsung Galaxy Z Flip7 256 ГБ — 91 999 руб.; Samsung Galaxy Z Flip7 512 ГБ — 99 999 руб.; Samsung Galaxy Z Flip7 FE 128 ГБ — 69 999 руб.; Samsung Galaxy Z Flip7 FE 256 ГБ — 79 999 руб.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews Analytics оценивает объем российского ИТ-рынка в 2024 г. в ₽3,1 трлн

Лед тронулся. Компании по всему миру отказываются от Windows в пользу ОС Linux

Алексей Курасов, «Финам»: Российские ИИ-модели сегодня конкурентоспособны на глобальном уровне

В России перепишут стандарты радиоэлектроники. Нынешние устарели на 25 лет

Алексей Роговцев, МТС: Телематика и цифровые решения становятся признанным стандартом для транспорта и логистики

Трамп потребовал уволить гендиректора Intel, который заступил меньше полугода назад

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Как использовать eSIM в России в 2025 году

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Правда ли, что кондиционер — рассадник бактерий? 7 популярных заблуждений о работе сплит-систем

Показать еще

Наука

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник
Показать еще