Аналитика МТС: россияне переходят на складные смартфоны от Samsung

ПАО «МТС» проанализировала результаты предзаказа на Samsung Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6, который длился с 10 по 23 июля 2024 г. Спрос на новинки оказался на 61% выше, чем на предыдущие модели в 2024 г. С 24 июля 2024 г. смартфоны уже можно купить онлайн и в розничных магазинах МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Самым популярной моделью в линейке Z Fold6 оказалась версия в сером цвете – на нее пришлось 50% предзаказов, а самой популярной конфигурацией стала версия на 1 ТБ – 40% предзаказов. В линейке Z Flip6 самым большим спросом также пользовался серый цвет (32% предзаказов), а по объему памяти лидирует версия на 256 ГБ – 54% предзаказов.

Жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Краснодара, Красноярска и Перми чаще других жителей страны оформляли предзаказ на новинки.

«Мы видим, что наши клиенты встретили очень тепло новинки от Samsung. В первую очередь, это связано с функцией искусственного интеллекта, который становится важным фактором при выборе смартфона. Помимо интереса к смартфонам, мы фиксируем высокий спрос на умные часы и наушники. Ожидаем, что в дальнейшем каждая новинка станет одним из лидеров в своем сегменте», – сказал генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

Стоимость смартфонов в МТС:

Samsung Galaxy Z Fold6 12/256Gb — 189 990 руб.; Samsung Galaxy Z Fold6 12/512Gb — 199 990 руб.; Samsung Galaxy Z Fold6 12/1Tb — 229 990 руб.; Samsung Galaxy Z Flip6 12/256Gb — 119 990 руб.; Samsung Galaxy Z Flip6 12/512Gb — 129 990 руб.

Линейка Fold доступна в трех цветах — серый, розовый, синий, а линейка Flip представлена в сером, голубом, мятном и желтом. На все смартфоны действует рассрочка 0-0-24.

Покупатели Samsung Galaxy Z Flip6 и Z Fold6 получат в подарок наушники Samsung Buds3 Pro при покупке любого смартфона из новой линейки.

Стоимость умных часов в МТС: Samsung Galaxy Watch7 Ultra — 59 990 руб.; Samsung Galaxy Watch7 LTE 40 mm — 25 990 руб.; Samsung Galaxy Watch7 LTE 44 mm — 28 490 руб.

Версия 40 mm доступна в цвете зеленый и серебро, а большая — в цвете зеленый и белое золото. При покупке часов также можно воспользоваться рассрочкой 0-0-12.

Стоимость наушников в МТС: Samsung Galaxy Buds3 — 14 490 руб.; Samsung Galaxy Buds3 Pro — 19 990 руб.

Покупатели смогут выбрать между серебристым и белым цветом и воспользоваться рассрочкой 0-0-12. При заказе умных часов Galaxy Watch7 Ultra в паре с наушниками Samsung Galaxy Buds3 Pro действует выгода 10 000 руб.