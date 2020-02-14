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Galaxy Z Flip поступил в продажу в России. Цена

Техника
, Текст: Владимир Бахур

Samsung объявила о начале продаж в России смартфона с гибким экраном Galaxy Z Flip. Устройство создано в стиле стейтмент (от англ. «statement») – одном из актуальных направлений в fashion-индустрии, в основе которого лежит сочетание простоты и броских заметных аксессуаров. Глубина оттенков корпуса Galaxy Z Flip раскрывается в зависимости от того, как на них падает свет, когда владелец открывает и закрывает свой смартфон.

Благодаря безрамочному гибкому экрану Infinity Flex Display на базе фирменной технологии гнущегося стекла, смартфон занимает вдвое меньше места: в сложенном виде внешне он напоминает пудреницу или бумажник и легко помещается в небольшой карман или сумочку, а также удобно лежит в ладони как в сложенном, так и в раскрытом состоянии.

Galaxy Z Flip создан для молодого поколения – людей, которые привыкли выполнять несколько дел одновременно, например, общаться по телефону и параллельно серфить в интернете или записывать сторис для Instagram. Кроме того, Galaxy Z Flip не нужно раскрывать, чтобы иметь доступ к основной информации. Внешний дисплей устройства отображает все самое важное – дату, время, заряд аккумулятора, а также уведомления о входящих звонках и текстовых сообщениях.

Приобрести новинку можно в фирменных салонах Samsung и в магазинах партнеров по рекомендованной цене 119 990 руб. в цветах «Сияющий аметист» и «Черный бриллиант».

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