МТС открыла предзаказ на новые Samsung Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7

МТС сообщает о том, что первой в России представила складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7, а также линейку носимых устройств Samsung Galaxy Watch8 на специальной презентации в Москве. Предзказ на новинки уже открыт и продлится до 21 июля 2025 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС Samsung Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7 – это самые тонкие складные устройства бренда с поддержкой умного ИИ-помощника Galaxy AI и камеры с алгоритмами Pro Visual для мобильной фотографии, которые помогают пользователям на всех этапах создания контента. Galaxy Z Flip7 FE — новая модель по более доступной цене, рассчитанная на тех, кто только хочет попробовать складной смартфон.

Специальная стоимость смартфонов в МТС в период предзаказа: Samsung Galaxy Z Fold7 12/256 ГБ – 148 990 руб.; Samsung Galaxy Z Fold7 12/512 ГБ – 166 990 руб.; Samsung Galaxy Z Fold7 16/1 ТБ – 192 990 руб.; Samsung Galaxy Z Flip7 12/256 ГБ – 91 990 руб.; Samsung Galaxy Z Flip7 12/512 ГБ – 99 990 руб.; Samsung Galaxy Z Flip7 FE 8/128 ГБ – 69 990 руб.; Samsung Galaxy Z Flip7 FE 8/256 ГБ – 79 990 руб.

Линейка Z Fold7 доступна в трех цветах – синем, сером и черном, линейка Z Flip7 представлена в черном, синем и коралловом цветах, а Z Flip7 FE – в черном и белом. На все смартфоны действует рассрочка 0-0-24 и скидка до 27 тыс. рублей в период предзаказа. Продажи новинок начнутся с 22 июля 2025 г.

Стоимость носимых устройств в МТС: Samsung Galaxy Watch Ultra 2025 47 mm – 44 990 руб.;

Samsung Galaxy Watch8 Classic 46 mm – 36 990 руб.; Samsung Galaxy Watch8 LTE 44 mm – 28 490 руб.; Samsung Galaxy Watch8 LTE 40 mm – 25 990 руб.

«Samsung уверенно сохраняет лидерство на рынке складных смартфонов — на бренд приходится 57% в штуках и 54% в деньгах от всех продаж в этом сегменте. Мы ожидаем высокий интерес к новым складным моделям Samsung уже на этапе предзаказа. С каждым годом они привлекают все более широкую аудиторию за счет того, что линейка смартфонов становится технологичнее и прочнее», — сказал генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

Всего в первом полугодии 2025 г. на российском рынке смартфонов было продано 43 тыс. складных устройств на сумму 4,5 млрд руб., что больше на 36% в штуках и на 35% в деньгах по сравнению с январем-июнем 2024 г.