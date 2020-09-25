Интеграция
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

Samsung Galaxy Z Fold2 поступил в продажу в России

Техника
, Текст: Эльяс Касми

Samsung Electronics объявляет о старте продаж Galaxy Z Fold2, смартфона с гибким экраном нового поколения. Начиная с 25 сентября 2020 г. смартфон доступен в официальном интернет и фирменных магазинах бренда, а также у партнеров по рекомендованной цене 180 тыс. руб. Кроме того, пользователи имеют возможность приобрести устройство по программам Samsung Upgrade, Трейд-ин или Рассрочка 0%.

zfold2specrus01.jpg

Samsung Galaxy Z Fold2

Galaxy Z Fold2 сочетает в себе самые последние мобильные инновации и обеспечивает максимальную свободу для многозадачности, работы и развлечений.

Другие материалы рубрики

Грандиозная утечка: Исходный код самой народной версии Windows выложен в Сеть

Epic Games и Spotify собрали «армию» и пошли войной на Apple и Google

Топовые производители электромобилей решают в суде, кто у кого украл конструкцию грузовика

Сбербанк превратился в «Сбер» и выпустил россыпь новых сервисов и гаджетов. Фото

Apple наконец-то сделала кабель для iPhone, который не будет ломаться. Фото

Samsung начала продавать в России 8К-телевизоры по цене автомобиля

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Как правильно заряжать смартфон: 7 советов ZOOM

Что такое личные данные и почему все боятся их потерять?

Техноблог

На что стоит тратить деньги при сборке ПК, а на что нет?

Обзор беспроводных наушников Amazfit PowerBuds: созданы для спорта

Показать еще

Наука

Дрон на реактивном двигателе готовится к первому полету

ДНК кроманьонца восстановили по изжеванной смоле

Баржи на гигантских парусах улучшат экологию

Ультрафиолетовые светодиоды решили главную проблему оптической беспроводной связи
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра