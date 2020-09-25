Samsung Galaxy Z Fold2 поступил в продажу в России

Samsung Electronics объявляет о старте продаж Galaxy Z Fold2, смартфона с гибким экраном нового поколения. Начиная с 25 сентября 2020 г. смартфон доступен в официальном интернет и фирменных магазинах бренда, а также у партнеров по рекомендованной цене 180 тыс. руб. Кроме того, пользователи имеют возможность приобрести устройство по программам Samsung Upgrade, Трейд-ин или Рассрочка 0%.

Samsung Galaxy Z Fold2

Galaxy Z Fold2 сочетает в себе самые последние мобильные инновации и обеспечивает максимальную свободу для многозадачности, работы и развлечений.