Samsung задрала до небес цену нового «дешевого флагмана» S21 FE

Samsung собирается анонсировать флагманский смартфон Galaxy S21 FE, который, как и прошлогодний S20 FE, должен был стать самой доступной моделью в линейке. Однако его цена имеет все шансы оказаться очень высокой, несмотря на то, что по некоторым параметрам он объективно хуже младшего S21. Премьера запланирована на начало 2022 г.

Дороже, чем предполагалось

Компания Samsung готовит к выпуску новый флагманский смартфон Galaxy S21 FE, который, по определению, должен был стать самым доступным во флагманской линейке 2021 г. – Galaxy S21.

По задумке Samsung, телефоны с литерами FE (Fan Edition) в названии первоначально должны были учитывать пожелания пользователей, в том числе и о более низкой цене по сравнению с обычными флагманами. Так произошло, к примеру, с моделью Galaxy S20 FE, вышедшей в России осенью 2020 г. От обычного S20 аппарат отличался упрощенными камерами, более дешевыми материалами корпуса и на фоне этого более низкой ценой.

С Galaxy S21 FE, по всей видимости, все будет несколько иначе. Анонс линейки Galaxy S21 состоялся в январе 2021 г., и моноблок S21, самый младший в ней, стоил на старте $799 (51,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 21 декабря 2021 г.).

Дизайн новый S21 FE позаимствовал у обычного S21 без каких-либо изменений

Тем временем Galaxy S21 FE может стоить от 769 евро (64,3 тыс. руб.), а в топовой комплектации – и вовсе 839 евро (70,1 тыс. руб.). Информация о ценах была обнаружена в ирландском онлайн-магазине Samsung. На момент публикации материала эти сведения были удалены.

Для сравнения, в российской рознице младший Galaxy S21 стоил от 60 тыс. руб. за версию на 128 ГБ.

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Премьера Galaxy S21 FE предварительно назначена на 4 января 2022 г. Купить его можно будет в черном, зеленом, кремовом и лавандовом оттенках корпуса.

Что получат покупатели

Модификации будущего Galaxy S21 FE будут отличаться друг от друга как минимум объемом встроенной памяти – 128 или 256 ГБ. Известно также, что в смартфон установят, по меньшей мере, 6 ГБ оперативной памяти.

В британском интернет-магазине Samsung тоже произошла утечка цен на Galaxy S21 FE. Они составляют 699 и 750 фунтов стерлингов соответственно (68,3 тыс. руб. и 73,3 тыс. руб.).

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Galaxy S21 FE характеризуется экраном с диагональю 6,4 дюйма. В линейке S21 другого такого аппарата нет – младший поставляется с дисплеем на 6,2 дюйма, а у S21+ экран имеет диагональ 6,7 дюйма. Частота обновления экрана составляет 120 Гц.

Смартфон будет собран на процессоре Qualcomm Snapdragon 888. Это флагманский чип образца конца 2020 г., который Qualcomm в декабре 2021 г. заменила на более современный 4-нанометровый Snapdragon 8 Gen1. В большинство стран и, вероятно, в Россию, этот смартфон будет поставляться на чипе Samsung Exynos 2100.

На новый Galaxy S21 FE будет установлена ОС Android 11 с дополнительной фирменной прошивкой Samsung One UI 3.1, хотя уже существуют и Android 12, и One UI 4.0. По предварительным данным, Galaxy S21 FE будет получать обновления в течение трех лет. Работать мобильник будет от аккумулятора емкостью 4500 мАч с поддержкой 15-ваттной зарядки по USB-C, как у S21.

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Смартфону также приписывают наличие защиты от воды по стандарту IP68, поддержки сетей пятого поколения (5G), двух диапазонного Wi-Fi и NFC для бесконтактной оплаты.

Что ухудшит Samsung

В сравнении с обычным S21 новый S21 FE получит более емкую АКБ и более крупный экран с разрешением Full HD+. Тем не менее, если сравнивать, то по ряду параметров пока не анонсированный моноблок все же отличается в худшую сторону.

Samsung Galaxy S20 FE, предшественник S21 FE

Например, S21 получил тройной основной модуль камеры, сенсорами на 12 МП, (широкоугольник, диафрагма f/1,8), 12 МП (ультраширокоугольник, f/2,2) и 64 МП (телефото, f/2,0). В составе S21 FE, тем временем, ожидаются камеры на 12 (f/1,8), 12 (f/2,2) и 8 МП f/2,4) соответственно. При этом разрешение фронтальной камеры может составить 32 МП против 10 МП в S21.

Также Samsung, как в S20 FE, может отдать предпочтение более доступным материалам корпуса. Нельзя не отметить и уменьшение объема оперативной памяти – с 8 ГБ в S21 до 6 ГБ. Впрочем, 8 ГБ все еще могут стать частью топовой версии смартфона.

Отмененный и заново возвращенный к жизни смартфон

Samsung планировала полностью отказаться от выпуска Galaxy S21 FE. В середине лета 2021 г. на ее официальных сайтах в различных регионах мира стали появляться первые упоминания об этом телефоне, однако два месяца спустя Samsung начала удалять все сведения о нем.

Вероятно, итоговые расцветки S21 FE. Изображение построено на основе ранних утечек

Как пишет профильный ресурс SamMobile, страницы, посвященные Galaxy S21 FE, были удалены с сайтов Samsung в Гонконге, Сингапуре, Южной Африке и ряде других странах и регионах мира.

Первоначально премьера Galaxy S21 FE была назначена на август 2021 г., но позже ее перенесли на октябрь 2021 г. В итоге смартфон так и не предстал перед публикой – октябрьскую премьеру официально отменили, а представители Samsung даже заявили о сомнениях необходимости выпуска такой модели.

Причины переносов анонса Galaxy S21 FE и его возможной отмены не установлены. Также в конце 2020 г. CNews писал о возможном выходе упрощенного бизнес-флагмана Galaxy Note 20 FE. Однако этот аппарат так и не увидел свет.