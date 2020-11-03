Samsung ухудшит свой топовый флагман, чтобы повысить его продажи

Samsung выпустит смартфон Note 20 FE, который, по аналогии с октябрьским S20 FE, станет упрощенной и более доступной версией модели Note 20. Сам Note 20 при цене 80 тыс. руб. «щеголяет» пластиковым корпусом и не может похвастаться высокими продажами – покупатели отдают предпочтение модификации Note 20 Ultra с премиальными материалами корпуса.

Удешевленный Note 20

Компания Samsung выпустит новый смартфон линейки Note 20, появившейся в августе 2020 г. По данным профильного портала SamMobile, грядущий моноблок будет называться Galaxy Note 20 FE, по аналогии с S20 FE, поступившим в продажу в начале октября 2020 г.

Аббревиатура FE расшифровывается как Fan Edition. Как сообщал CNews, в случае с S20 FE смартфон был создан на основании опроса пользователей Galaxy по всему миру и получил именно те расцветки и характеристики, которые оказались самыми востребованными среди них.

Как сильно изменится Note 20 FE, и какой именно смартфон будет использован в качестве образца (Note 20 или более премиальный Note 20 Ultra), пока неизвестно, но можно предположить, что одной из основных особенностей мобильника станет более низкая цена в сравнении с оригинальными моделями – в российской рознице Note 20 стоит от 80 тыс. руб, а Note 20 Ultra – от 100 тыс. руб.

Samsung обязательно найдет, что можно удешевить в Note 20 и Note 20 Ultra

Для примера, в России S20 FE продается за 50 тыс. руб., тогда как S20, S20+ и S20 Ultra, вышедшие зимой 2020 г., оцениваются минимум в 70, 80 и 100 тыс. руб. соответственно.

Смартфон станет хуже?

На момент публикации материала Samsung не раскрывала всех подробностей о своем грядущем флагмане и не подтверждала даже сам факт его существования. По данным SamMobile, аппарат немного уменьшится в размерах – если у Note 20 Ultra и Note 20 экраны имеют диагональ 6,9 и 6,7 дюйма соответственно, то их младший «родственник» получит 6,5-дюймовую матрицу, притом с учетом скругленных углов она окажется еще меньше – 6,3 дюйма.

Дизайн Galaxy S20 FE

Другие подробности о Note 20 FE пока отсутствуют, но, если Samsung пойдет по тому же пути, что и с S20 FE, то смартфон имеет все шансы стать хуже старших моделей в техническом плане. S20 FE наделен удешевленным пластиковым корпусом (таким же, к слову, как у Note 20) вместо стеклянного, как у S20. Также дисплей мобильника получил менее продвинутые характеристики в сравнении с основной линейкой S20 – матрицу Super AMOLED вместо Dynamic AMOLED и разрешение Full HD+ (2400x1080 точек) вместо Quad HD+ (3200x1400).

Удешевлению подверглись и фотокамеры – при сохранении изначального количества модулей Samsung отдала предпочтение не самым современным сенсорам. Например, главный сенсор в S20 FE получил разрешение 12 Мп и диафрагму f/2,2.

Разница в стоимости смартфонов серии Galaxy S20

Итогом всех метаморфоз стало снижение розничной цены S20 FE. Насколько дешевле на фоне Note 20 и Note 20 Ultra окажется Note 20 FE, пока неизвестно.

Сокращение производства Note 20

На возможное скорое появление Note 20 FE может указывать и сокращение производства обычного Note 20. По данным портала PhoneArena, в октябре 2020 г. Samsung планировала выпустить 900 тыс. копий этого смартфона, но в итоге остановилась на 600 тыс.

Причиной этого могла стать заинтересованность покупателей в приобретении именно старшей модели Note 20 Ultra, обладающей более премиальными материалами корпуса и дизайном, более емким аккумулятором и лучшими фотовозможностями. Соотношение продаж Note 20 и Note 20 Ultra по итогам октября 2020 г., согласно статистике компании M Science, составило приблизительно один к двум.

Появление S20 FE тоже могло быть связано с не самыми высокими продажами основных смартфонов Galaxy S20. В конце марта 2020 г. CNews писал, что они продаются на 40% хуже в сравнении с Galaxy S10 – линейкой 2019 модельного года. Также не исключено, что все эти изменения приведут и к более раннему появлению серии Galaxy S21 – если изначально ее дебют планировался на февраль-март 2021 г., то теперь, как сообщал CNews, ее прибытие может состояться в декабре 2020 г. или январе 2021 г.