Продажи новейших флагманов Samsung Galaxy S20 терпят крах во всем мире

Смартфон Samsung Galaxy S20 продается на 40% хуже, чем его предшественник – Galaxy S10. Эксперты связывают это с высокой стоимостью аппарата и экономическим кризисом, вызванным пандемией коронавируса.

Непопулярные флагманы

Компания Samsung испытывает значительные трудности в продвижении своих топовых смартфонов линейки Galaxy S20 на мировом рынке. Их продажи оказались ниже ожидаемых, и по объемам поставок новые флагманы существенно не дотягивают до своих предшественников.

По информации южнокорейского издания Seoul Economic Daily, в сравнении с Galaxy S10 новые Galaxy S20, вышедшие в феврале 2020 г., продаются на 40% хуже. Точные цифры издание не публикует.

В дальнейшем ситуация может усугубиться, и к моменту публикации финансового отчета Samsung за I квартал календарного 2020 г. соотношение может еще сильнее измениться в пользу прошлогодней линейки S10.

Виноват коронавирус

Как пишет ресурс Softpedia, основная причина плохих продаж Galaxy S20 не имеет отношения к самим смартфонам. К моменту их премьеры многие страны были охвачены эпидемией коронавируса, в марте 2020 г. переросшей в пандемию.

Samsung Galaxy S20 (слева) и S20+

Многие люди практически с начала февраля 2020 г. вынуждены сидеть дома из-за карантина или по решению властей без возможности выйти на работу. В масштабах общемировой тревожной обстановки это и подкосило продажи корейских флагманов.

Коронавирус также спровоцировал крупномасштабный спад мировой экономики и снижение цен на нефть, который ощутила и Россия – рубль резко подешевел, и цены на технику стали расти по всей стране. К примеру, 26 марта в крупных сетях распространения, как сообщал CNews, подорожали смартфоны Apple.

Что до Galaxy S20, то смартфоны этой линейки изначально не были дешевыми – в России стоимость младшего S20 составляет 70 тыс. руб., S20+ – 80 тыс. руб., а топового S20 Ultra – 100 тыс. руб. При этом у линейки S20 достаточно много более доступных конкурентов: например, 27 марта 2020 г. Huawei выпустила линейку флагманских камерофонов P40, где базовая одноименная модель стоит на российском рынке 50 тыс. руб., а соперник S20+ в лице P40 Pro – 70 тыс. руб. Российская стоимость P40 Pro+ , нацеленного на конкуренцию с S20 Ultra, пока не объявлена.

Раскладушка Galaxy Z Flip тоже не продается

Samsung испытывает трудности и с распространением в ряде стран своего новейшего смартфона с гибким дисплеем – Galaxy Z Flip. Дебютировавший на мировой арене 12 февраля 2020 г. и вышедший в России спустя два дня, за вторую половину месяца, по информации «Ведомостей», разошелся тиражом менее 900 экземпляров. Статистика за март 2020 г. пока не сформирована.

Galaxy Z Flip стал вторым смартфоном Samsung с гибким дисплеем

На Galaxy Z Flip пришлась лишь малая доля суммарных февральских продаж Samsung, реализовавшей за этот месяц 2,15 млн смартфонов, что позволило ей занять 21-процентную долю рынка. Самым продаваемым в России смартфоном Samsung за указанный период стал сверхдешевый Galaxy A10 с 32-гигабайтным накопителем, российская цена которого составляет 9 тыс. руб. Galaxy Z Flip стоит более чем в 13 раз дороже – 120 тыс. руб., и если его было продано всего 900, то Galaxy A10 разошелся тиражом в 73 тыс. экземпляров.

Под ударом все производители

Проблемы с продажами смартфонов в I квартале 2020 г. испытывает не только Samsung – коронавирус вмешивается в планы и прогнозы всех вендоров. Согласно предоставленной аналитиками компании Counterpoint Research статистике, в феврале 2020 г. продажи умных мобильных средств связи в общемировом масштабе рухнули на 14%, а в Китае, где и появился этот вирус – на 38%.

Эксперты Counterpoint Research прогнозируют дальнейшее снижение продаж мобильников по всему миру, в том числе и с наращиванием темпов распространения коронавируса.