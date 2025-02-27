Samsung выпустила супердешевые смартфоны с характеристиками флагманов. Цена

Samsung анонсировала два новых смартфона Galaxy M06 5G и Galaxy M16 5G, отличительная черта которых – крайней низкая по современным меркам цена. Они стоят приблизительно от $110, но при этом располагают скоростной зарядкой, такой же, как в топовом смартфоне Galaxy S25. Старт продаж намечен на начало марта 2025 г.

Очень доступные смартфоны Samsung

Корейская компания Samsung, сбежавшая из России в начале 2022 г. и возобновившая вливания денег в маркетинг на российском рынке в начале 2025 г., показала два новых смартфона – Galaxy M06 5G и Galaxy M16 5G. Это устройства начального уровня, но при этом с поддержкой до сих пор отсутствующих в России сотовых сетей пятого поколения и ускоренной зарядки, такой же, как во флагманском Galaxy S25.

Но если S25 в российской рознице оценивается минимум в 100 тыс. руб., то новый Galaxy M06 5G стоит более чем в 10 раз дешевле. Поначалу он поступит в продажу только в Индии – релиз назначен на начало марта 2025 г. Базовая комплектация этой модели с 4 ГБ RAM и 128 ГБ ROM стоит 9499 рупий или 9400 руб. по курсу ЦБ на 27 февраля 2025 г., а версию на 6/128 ГБ можно будет купить за 11 тыс. рупий (10,9 тыс. руб.).

Продажи Galaxy M16 5G тоже начнутся в первых числах марта 2025 г. Начальная конфигурация этой модели – 4 ГБ RAM и 128 ГБ ROM, она стоит 11,5 тыс. рупий (11,4 тыс. руб.). 6/128 ГБ обойдутся в 13 тыс. рупий (12,9 тыс. руб.), а 8/128 ГБ – в 14,5 тыс. рупий (14,4 тыс. руб.).

Большая батарея, быстрая зарядка

Новые смартфоны Galaxy M06 5G и Galaxy M16 5G очень похожи в плане внешности и основных технических характеристик. Так, они оба получили батарею емкостью 5000 с поддержкой ускоренной зарядки по USB-C.

Samsung Samsung Galaxy M06 5G

Предельная поддерживаемая мощность зарядного устройства – 25 Вт, такая же, как упомянутого дорогого Galaxy S25. Но у этого флагмана блока питания в комплекте нет, тогда как владельцам Galaxy M06 5G и Galaxy M16 5G не придется покупать его дополнительно – он присутствует в коробке.

Также оба смартфона по умолчанию поставляются с прошивкой One UI 7 на базе Android 15. Это стоит отметить отдельно, потому что даже топовые смартфоны 2024 модельного года из серии Galaxy S24 y получили такое ПО. Для них обновление выйдет лишь в марте 2025 г.

Что не менее важно, Galaxy M06 5G будет получать обновления безопасности в течение четырех лет, а Galaxy M16 5G – целых шесть лет. Ему также полагаются шесть обновлений ОС, а младшей модели – четыре.

Размер – не главное

Новинки Samsung почти не отличаются по своим габаритам, так как оба поставляются с экраном на 6,7 дюйма по диагонали, к тому же, Super AMOLED. У Galaxy M06 5G это 167х77х8 мм при весе 191 грамм, у M16 5G – 164х78х8 мм при сопоставимой массе.

Samsung Samsung Galaxy M16 5G

Но у Galaxy M06 5G экран поддерживает устаревшее разрешение HD+, которое в нынешнее время можно встретить лишь на очень дешевых или старых смартфонах. Ненамного более дорогой Galaxy M16 5G выдает изображение в более высоком разрешении Full HD. При этом частота обновления экрана в обоих смартфонах, несмотря на их невысокую стоимость, повышена до 90 Гц.

Три вместо двух

Последнее различие между смартфонами – это камеры. В Galaxy M06 5G имеются три сенсора – фронтальный 8 МП и тыльные 50 и 2 МП. В немного более продвинутом Galaxy M16 5G установлены селфи-модуль на 13 МП и тройной основной модуль – 50+5+2 МП.

Смартфоны получили базовую защиту от пыли и влаги по стандарту IP54, сканер отпечатков пальцев в кнопке включения и отдельный вход под проводные наушники. В основе каждого из мобильников находится процессор MediaTek Dimensity 6300, вышедший в апреле 2024 г. и выпускаемый по техпроцессу 6 нм.

MediaTek Dimensity 6300 – это восьмиядерный процессор, два ядра которого – Cortex-A76 с частотой 2,4 ГГц, а оставшиеся шесть – А55 на 2 ГГц. В наличии графика Mali-G57 MP2 на двух ядрах. Результат тестирования в бенчмарке AnTuTu 10 – 422 тыс. баллов, в GeekBench 6 – около 2000 баллов.