Samsung выпустила недорогой смартфон с большим экраном и огромным аккумулятором. Цена

Линейка смартфонов Samsung пополнилась моделью Galaxy M35 5G. Основная особенность новинки – аккумулятор емкостью 6000 мАч. Также она характеризуется большим экраном, почти как у iPhone 15 Pro Max, и сравнительно невысокой ценой. Смартфоны Samsung M-серии продаются по всему миру, в том числе и в России.

Когда нужно много энергии

Компания Samsung представила смартфон Galaxy M35 5G, премьера которого состоялась в Бразилии. Моноблок характеризуется не только поддержкой сетей пятого поколения, что следует из названия, но и аккумулятором емкостью 6000 мАч. Это больше, чем у подавляющего большинства современных Android-смартфонов – они поставляются с батареей на 5000 мАч, а АКБ в мобильниках Samsung и вовсе чаще всего имеют емкость в пределах 4500 мАч.

Пока нет данных, когда стоит ожидать Galaxy M35 5G в российской рознице. Samsung покинула Россию в марте 2022 г., и с тех пор ее товары завозятся в страну по параллельному импорту. Но до этого смартфоны М-серии всегда присутствовали в российской рознице.

На старте продаж стоимость Galaxy M35 5G составляет около $470 (41,7 тыс. руб. по курсу ЦБ на 27 мая 2024 г.). за комплектацию 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Другие варианты недоступны, но есть три цвета корпуса на выбор – темно-синий, голубой и серый.

Большая емкость для большого экрана

Основным потребителем энергии в Galaxy M35 5G будет его экран с диагональю 6,6 дюйма. Это очень большой телефон: для сравнения, дисплей крупногабаритного iPhone 15 Pro Max, который нравится не всем из-за своих размеров, лишь на 0,1 дюйма больше.

Samsung Samsung M3 5G

Разрешение экрана Galaxy M35 5G – 2340х1080 точек или Full HD+, а его яркость повышена до 1000 нит, чтобы можно было комфортно пользоваться им на солнце. Сканер отпечатков пальцев, который в ранних телефонах М-серии можно было встретить на тыльной панели или в кнопке включения, в Galaxy M35 5G встроен непосредственно в дисплей. Частота обновления экрана адаптивная, ее верхний предел – 120 Гц.

При всей современности экрана Galaxy M35 5G не может похвастаться наличием быстрой зарядки, то есть восполнять энергию своего аккумулятора на 6000 мАч он будет сравнительно долго. Смартфон поддерживает максимум 25 Вт – это уровень мобильников четырехлетней давности. Современные модели в его ценовой категории давно поддерживают блоки питания вплоть до 65 Вт.

Свежий процессор и много звука

Внешне и по характеристикам новый Galaxy M35 5G очень напоминает модель Galaxy А35 5G. Но, в отличие от нее, у него есть два стереодинамика. Также смартфон располагает процессором Exynos 1380, разработанным непосредственно Samsung.

Данный CPU родом из начала 2023 г. В AnTuTu 10 этот 5-нанометровый процессор набирает около 594 тыс. баллов, а в GeekBench 6 – в пределах 2800 баллов в многоядерном режиме.

Состав процессора – это два ядра Cortex-A78 с частотой 2,4 ГГц и шесть менее производительных ядер А55, частота которых не превышает 2 ГГц. В наличии также встроенная графика Mali-G68 MP5 на пяти ядрах.

Дополнительные функции

Samsung встроила в Galaxy M35 5G систему из четырех камер, где фронтальный модуль интегрирован в экран и снимает в разрешении 13 МП. Сзади установлены три датчика – базовый 50 МП с оптической стабилизацией, широкоугольный модуль на 8 МП и макро-модуль с разрешением 2 МП для съемки с очень близкого расстояния.

В смартфоне есть поддержка накопителей microSD до 1 ТБ, если встроенной памяти не хватит под все нужды. Также в смартфоне есть Android 14 с фирменной оболочкой Samsung One UI 6.1. Samsung обещает четыре года обновлений прошивки и пять лет патчей безопасности.

Дополнительно Galaxy M35 5G оснащен модулями Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6, а также двумя слотами под SIM-карты. Вся электроника смартфона умещается в корпусе размерами 162х79х9 мм, а весит мобильник около 220 граммов.