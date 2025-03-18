«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж смартфонов Samsung Galaxy A26/A36/A56

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж новой линейки смартфонов Galaxy A. Стоимость устройств начинается от 24 990 руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо»

На Galaxy A56, Galaxy A36 и Galaxy A26 эксклюзивно доступна комплексная мобильная ИИ-система. Новые функции ИИ работают на базе One UI 7 и обеспечивают потрясающий визуальный опыт и опыт поиска для пользователей Galaxy A.

Функция «Обвести и найти» (Circle to Search) от Google, которая появилась в серии Galaxy A в 2024 г., стала удобнее. Обновленный поиск работает быстрее и учитывает контекст, распознает номера телефонов, email- и URL-адреса прямо на экране и позволяет совершать действия одним касанием.

Благодаря недавнему усовершенствованию функции «Обвести и найти» (Circle to Search) пользователи могут осуществлять поиск песен, не переключаясь между приложениями. Будь то песня, играющая в социальных сетях с телефона, или музыка, звучащая из динамиков рядом, — достаточно нажать на навигационную панель, чтобы активировать функцию «Обвести и найти» (Circle to Search), а затем нажать на значок музыки, чтобы без труда определить название песни и исполнителя.

Все устройства оснащены мощной системой из трех камер с основным модулем разрешением 50 МП, а Galaxy A56 и Galaxy A36 дополнительно получили фронтальную камеру с 10-битной HDR-записью. Galaxy A56 предлагает фототехнологию с 12-МП ультраширокоугольным объективом

Эксклюзивная для Galaxy A56 функция «Лучшее изображение лица» позволяет делать групповые фото, выбирая и комбинируя лучшие выражения лиц до пяти человек с нескольких снятых подряд снимков. Если кто-то моргнул или отвел взгляд, Best Face исправит это в одном идеальном кадре. Galaxy A56 также улучшает «Ночной режим» (Nightography): режим снижения шума теперь доступен для 12 МП фронтальной камеры, а также для дополнительного широкоугольного модуля.

Galaxy A56, Galaxy A36 и Galaxy A26 оснащены усовершенствованным инструментом «Удаление объектов» (Object Eraser), который позволяет удалять ненужные объекты с фото — будь то случайный прохожий или отвлекающая тень, — чтобы добиться более чистой картинки всего за несколько касаний. С помощью «Фильтров» (Filters) можно создавать персонализированные эффекты, извлекать цвета и стили из существующих изображений — чтобы добавить снимкам уникальный стиль или передать настроение. С помощью этих интеллектуальных инструментов пользователи могут легко улучшать и редактировать свои фотографии, выводя творчество на новый уровень в каждом кадре.

Теперь с поддержкой до шести поколений обновлений Android OS и One UI, а также шести лет обновлений безопасности серия Galaxy A стала более долговечной с точки зрения программного обеспечения. Эти обновления помогают оптимизировать жизненный цикл устройства.

Galaxy A56 и Galaxy A36 получили увеличенные дисплеи для максимального погружения в контент. Оба устройства оснащены 6,7-дюймовым FHD+ Super AMOLED-дисплеем с яркостью до 1200 нит.

Вся серия Galaxy A оснащена аккумулятором емкостью 5000 мАч. Galaxy A56 и Galaxy A36 поддерживают мощность зарядки 45 Вт и технологию Super Fast Charge 2.0. В дополнение Galaxy A56 оснащен процессором Exynos 1580, а Galaxy A36 — Snapdragon 6 Gen 3.

Модель Galaxy A26 впервые получила степень пылевлагозащиты IP67, которая обеспечивает защиту от внешних воздействий, аналогично Galaxy A36 и Galaxy A56. Кроме того, усовершенствованное покрытие из стекла Corning добавляет дополнительную прочность и защищает экран от царапин и трещин.

Новая серия Galaxy A доступна в различных цветах. Galaxy A56 доступен в розовом, зеленом, черном и сером. Galaxy A36 — в лавандовом, черном, белом и лаймовом; Galaxy A26 — в черном, белом и мятном цветах. Galaxy A26 128 ГБ — 24 990 руб., Galaxy A26 256 ГБ — 27 990 руб., Galaxy A36 128 ГБ — 34 990 руб., Galaxy A36 256 ГБ — 38 990 руб., Galaxy A56 128 ГБ — 44 990 руб., Galaxy A56 256 ГБ — 48 990 руб.