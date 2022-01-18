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В России появился супердешевый смартфон Samsung на продвинутом «железе». Цена, видео

Samsung привезла в Россию смартфон Galaxy A03, ставший одним из самых доступных в ее линейке. Его базовая версия стоит 10,5 тыс. руб. и располагает восьмиядерным процессором, экраном на 6,5 дюйма и большой батареей емкостью 5000 мАч.

Недорогой смартфон Samsung

Компания Samsung начала российские продажи смартфона Galaxy A03, относящегося к ультрабюджетному по меркам 2022 г. ценовому сегменту. Впервые о том, что А03 будет продаваться в России, стало известно еще в конце октября 2021 г., однако на тот момент достоверных подробностей о его цене и аппаратных возможностях не было.

CNews писал, что Galaxy A03 имеет все шансы получить только 2 ГБ оперативной памяти, и стать всего лишь упрощенной версией модели А03s, прибывшей в Россию в августе 2021 г. и на момент публикации материала стоящей от 12,5 тыс. руб.

В итоге в минимальной комплектации Galaxy A03 установлено 3 ГБ оперативной памяти, а емкость встроенного накопителя составляет 32 ГБ. В такой версии смартфон стоит 10,5 тыс. руб., и это почти самый доступный мобильник Samsung в А-серии. В этом плане его опережает лишь А02 за 9000 руб. с 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ROM.

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Galaxy A03 наделен вполне современной электроникой, несмотря на невысокую стоимость

В России Galaxy A03 будет продаваться в двух версиях. Старшая стоимостью 12 тыс. руб. наделена 4 ГБ RAM и 64 ГБ внутренней памяти. Вариантов расцветки три – черный, синий и красный. Внутреннее шасси корпуса изготовлено из пластика. Задняя панель тоже пластиковая, с текстурой.

Экран и процессор

На момент публикации материала Samsung не раскрывала модель процессора в Galaxy A03 и его производителя, сообщая лишь его характеристики. Это восьмиядерный CPU (два высокопроизводительных ядра Cortex-A75 и шесть энергоэффективных Cortex-A55), работающий на частоте до 1,6 ГГц).

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Широкие рамки экрана выдают бюджетность смартфона

По информации портала NDTV.com, в Galaxy A03 используется процессор Unisoc T606. Данный чип производится по 12-нанометровым нормам, содержит модули Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0, LTE-модем и одноядерную видеоподсистему Mali G57 MP1 на частоте 650 МГц. Есть поддержка памяти eMMC 5.1 (встроенной) и LPDDR4X-1600 (оперативной).

По данным сайта GSM Arena, в смартфоне применен экран на базе матрицы IPSAMOLED-панель ему не досталась. Дисплей имеет каплевидный вырез под фронтальную камеру и отличительную черту всех современных смартфонов начального уровня – широкие рамки экрана.

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Вытянутые пропорции экрана сыграют свою роль при просмотре видео

Экран Galaxy A03 характеризуется диагональю 6,5 дюйма и разрешением HD+ или 1600х720 пикселей. Пропорции его составляют 20:9, плотность достигает 270 пикселей на дюйм. Дисплей занимает около 82% лицевой панели и имеет стандартную частоту обновления 60 Гц.

Трио фотокамер

Количество камер в смартфоне Samsung Galaxy A03 совпадает с индексом в его названии. Две из них расположены сзади, одна над другой, третья же вписана в дисплей на фронтальной панели.

Передняя камера предназначена для селфи и базируется на пятимегапиксельном сенсоре, располагая диафрагмой f/2,2. Никакими особенными опциями она не дополнена – у нее нет ни автофокуса, ни вспышки.

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Разрешение основного модуля тыльной камеры составляет 48 Мп при диафрагме f/1,8 и широкоугольной оптике. Второй датчик – это сенсор глубины на 2 Мп (f/2,4).

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Основная камера Galaxy A03

Задняя камера получила 10-кратный цифровой зум. Также Samsung наделила ее способностью записывать видео вплоть до Full HD (1920x1080 точек) с частотой 30 кадров в секунду. Светодиодная вспышка на месте.

Питание и интерфейсы

В Galaxy A03 установлена несъемная батарея емкостью 5000 мАч, за счет которой вес смартфона вырос до 196 граммов, а толщина – до 9,1 миллиметра. Время автономной работы мобильника Samsung не приводит.

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One UI Core - облегченная прошивка для недорогих смартфонов Samsung

Быстрая зарядка смартфоном не поддерживается ввиду отсутствия у него интерфейса USB-C. Здесь установлен несимметричный microUSB 2.0, поддерживающий максимум 10-ваттную зарядку.

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В Galaxy A03 предусмотрены два слота под SIM-карты и отдельный лоток под накопители microSD вместительностью до 1 ТБ на случай, если объема встроенной памяти перестанет хватать. Также в смартфоне есть 3,5-миллиметровый разъем под наушники.

Первый взгляд на Samsung Galaxy A03

Список беспроводных интерфейсов включает Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11ac (2,4 и 5 ГГц), а также ресиверы GPS и ГЛОНАСС. NFC в смартфоне отсутствует.

Galaxy A03 работает в сетях второго, третьего и четвертого поколений (5G нет) и управляется ОС Android 11 с доступом ко всем сервисам Google. Поверх нее установлена фирменная оболочка Samsung – One UI Core.

Эльяс Касми

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