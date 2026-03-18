Любимый россиянами бренд снимает с продажи новейший смартфон за 500 тыс. руб., которому всего четыре месяца. Аналоги остались только у китайцев

Samsung снимает с продажи смартфон Galaxy Z TriFold – первый и единственный в ее модельном ряду мобильник, экран которого складывается в двух местах. Он вышел всего три месяца назад, и из конкурентов у него только Huawei Mate XT, который имеет такую же концепцию, но стоит ощутимо дешевле.

Спешка Samsung

Компания Samsung решила снять с продажи уникальный в своем модельном ряду смартфон Galaxy Z TriFold, пишет TechSpot. Его отличительная черта – двойное складывание, что позволяет ему в полностью разложенном виде превращаться в 10-дюймовый планшетный компьютер.

Такой форм-фактор не новый сам по себе. К моменту выхода материала существовало лишь два телефона в таком корпусе – Galaxy Z TriFold и китайский Huawei Mate XT, причем последний вышел немного раньше. Также примечателен тот факт, что Samsung сворачивает эксперимент с Galaxy Z TriFold спустя три месяца после его релиза. А в некоторых странах, например, в США его распространение началось и вовсе лишь в январе 2026 г.

Samsung
Samsung Galaxy Z TriFold

В России Galaxy Z TriFold тоже продавался, но к моменту выхода материала у большинства ритейлеров его не было в наличии. На сайте galaxystore.ru его цена составляет 500 тыс. руб.

Для сравнения, Huawei Mate XT в DNS стоит 265 тыс. руб., то есть почти вдвое дешевле.

Когда все случится

По данным корейской ежедневной газеты Donga, Samsung планирует прекратила продажи Galaxy Z TriFold в Южной Корее 17 марта 2026 г. В США оставшиеся экземпляры, как сообщается, будут продаваться только до тех пор, пока не будет исчерпан текущий объем производства.



С самого начала Samsung позиционировала TriFold как экспериментальный, строго контролируемый продукт, а не как флагманский продукт массового рынка. Первые партии в Корее были ограничены примерно 3000 единицами каждая, и каждая из них была распродана за считанные минуты в онлайн-магазине Samsung.

Та же ситуация повторилась и после дебюта в США: на сайте Samsung устройство часто отображалось как отсутствующее на складе и его было трудно найти в розничных магазинах, несмотря на то, что официально оно было заявлено как доступное.

Неправильно посчитали

Исходя из этого, со спросом у Galaxy Z TriFold проблем не было. Впрочем, выгоду компании он почти не приносил.

По цене одного Galaxy Z TriFold можно купить почти два Huawei Mate XT

Galaxy Z TriFold из-за своей сложной конструкции характеризуется весьма дорогим производством. Это касается как гибкого экрана, так и сразу двух шарниров. К тому же стоимость компонентов, особенно чипов оперативной и флеш-памяти, постоянно растет, что снижает маржу Samsung.

К тому же Samsung лишь «играла мускулами», выпустив Galaxy Z TriFold, пишет портал PhoneArena. Он нужен был ей в первую очередь для демонстрации своих возможностей перед покупателями и инвесторами.

Уйти, чтобы вернуться

Пока нельзя исключать, что в будущем Samsung выпустит второе поколение Galaxy Z TriFold. Компания хорошо подготовила к этому свою экосистему – у нее есть собственное производство дисплеев и семилетний опыт в разработке шарниров для смартфонов с гибкими дисплеями. Напомним, самый первый Galaxy Fold вышел в феврале 2019 г.

Без шума и пыли: что умеет новый потоковый сканер из России
Без шума и пыли: что умеет новый потоковый сканер из России Цифровизация

К тому же Samsung заранее оптимизировала фирменную прошивку One UI, научив ее работать на устройствах, способных складываться втрое. К примеру, на каждой из трех частей экрана можно запустить по отдельному приложению.

Все это в будущем может упростить Samsung возвращение к производству смартфонов с механизмом двойного складывания. Но пока компания о своих планах относительно них не говорит.

Напомним, в 2025 г. Samsung выпустила сверхтонкий смартфон Galaxy S25 Edge, чтобы конкурировать с еще не вышедшим тогда iPhone Air. Это был уникальный для рынка смартфон, и Samsung даже начала разработку S26 Edge, но оглушительный провал iPhone Air заставил ее отказаться от планов по выпуску этой модели.

Другие материалы рубрики

От реестра к архитектуре: на что смотрят при выборе отечественной техники

В России за миллиард освоили производство материалов для военных лазеров и квантовых компьютеров

Дмитрий Беляев: Современные SOAR-решения автоматизируют до 70–90% рутинных шагов

«Авито» скупает готовых нейросотрудников и голосовых роботов. На фоне многомиллиардных инвестиций в свои нейросети

Слепая зона российского FMCG-рынка: почему без системы управления жизненным циклом продукта работают в убыток

ИТ-компании обвинили власти в Европе в создании видимости импортозамещения

Техника

Хирургия будущего: какие операции уже выполняют роботы

Решения для домашнего ухода от Dreame: умный стайлер AirStyle Pro HI и LED-маска Chrona Photon

Сравнение онлайн-кинотеатров 2026: битва самых популярных стриминговых платформ

Показать еще

Наука

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?
Показать еще
