«Ситилинк» объявляет о старте продаж нового бюджетного смартфона Samsung Galaxy A07

Южнокорейский производитель электроники Samsung презентовал новый смартфон бюджетного сегмента Samsung Galaxy A07. Онлайн-ритейлер «Ситилинк» привез новинку в Россию и запускает продажи. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинк».

Samsung Galaxy A07 работает на игровом 6-нанометровом процессоре начального уровня MediaTek Helio G99, способном запускать все актуальные мобильные игры на низких и средних настройках графики. В зависимости от конфигурации в смарфтоне может быть установлено 4/6/8 Гб оперативной и 64/128/256 постоянной памяти. Есть также поддержка карт памяти емкостью до 2 Тб.

Новинка оснащена 6,7-дюймовым LCD дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления кадров 90 Гц, что обеспечивает плавный скроллинг контента и гейминг.

Samsung презентовал новый смартфон бюджетного сегмента Samsung Galaxy A07

Samsung Galaxy A07 получил двойную основную камеру с главным сенсором на 50 Мп и дополнительным датчиком глубины на 2 Мп. Разрешение фронтальной камеры — 8 Мп.

Емкость аккумулятора — 5000 мАч. Благодаря энергоэффективному процессору этого будет достаточно для работы целый день без подзарядок. Также смартфон получил защиту от попадания влаги и пыли по стандарту IP54, это значит, что устройству не страшно попадание под проливной дождь.

Samsung Galaxy A07 работает на базе Android 15 с фирменной оболочкой One UI 7.0. Производитель обещает выпускать обновления ОС для этой модели в течение шести лет.

Samsung Galaxy A07 поступает в продажу в «Ситилинке» с 5 сентября по цене: Samsung Galaxy A07 4/64 Гб — 9,99 тыс. руб., Samsung Galaxy A074/128 Гб — 10,99 тыс. руб., Samsung Galaxy A07 6/128 Гб — 11,99 тыс. руб.