Разделы

Электроника Розница
|

«Ситилинк» объявляет о старте продаж нового бюджетного смартфона Samsung Galaxy A07

Южнокорейский производитель электроники Samsung презентовал новый смартфон бюджетного сегмента Samsung Galaxy A07. Онлайн-ритейлер «Ситилинк» привез новинку в Россию и запускает продажи. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинк».

Samsung Galaxy A07 работает на игровом 6-нанометровом процессоре начального уровня MediaTek Helio G99, способном запускать все актуальные мобильные игры на низких и средних настройках графики. В зависимости от конфигурации в смарфтоне может быть установлено 4/6/8 Гб оперативной и 64/128/256 постоянной памяти. Есть также поддержка карт памяти емкостью до 2 Тб.

Новинка оснащена 6,7-дюймовым LCD дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления кадров 90 Гц, что обеспечивает плавный скроллинг контента и гейминг.

siti700.jpg

Samsung презентовал новый смартфон бюджетного сегмента Samsung Galaxy A07

Samsung Galaxy A07 получил двойную основную камеру с главным сенсором на 50 Мп и дополнительным датчиком глубины на 2 Мп. Разрешение фронтальной камеры — 8 Мп.

Емкость аккумулятора — 5000 мАч. Благодаря энергоэффективному процессору этого будет достаточно для работы целый день без подзарядок. Также смартфон получил защиту от попадания влаги и пыли по стандарту IP54, это значит, что устройству не страшно попадание под проливной дождь.

Без обнаружения не будет реагирования: как развиваются ИБ-продукты для анализа трафика
Безопасность

Samsung Galaxy A07 работает на базе Android 15 с фирменной оболочкой One UI 7.0. Производитель обещает выпускать обновления ОС для этой модели в течение шести лет.

Samsung Galaxy A07 поступает в продажу в «Ситилинке» с 5 сентября по цене: Samsung Galaxy A07 4/64 Гб — 9,99 тыс. руб., Samsung Galaxy A074/128 Гб — 10,99 тыс. руб., Samsung Galaxy A07 6/128 Гб — 11,99 тыс. руб.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как повысить эффективность управления доступом: опыт контактного центра «Ростелекома» и 1IDM

На продлении жизни Windows 10 сверх нормы Microsoft заработает больше $7 млрд

Как российский софт помогает устранить «белые пятна» в защите Свердловского региона

Критические «дыры» в контроллерах Copeland ставят под угрозу промышленные холодильники по всему миру

Программное обеспечение «Турбо» получило сертификат ФСТЭК России

Россияне перестали отличать чат-ботов от людей. Больше половины путают нейросеть с человеком

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Как собрать игровой ПК для школьника в 2025 году: советы ZOOM

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: