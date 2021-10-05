Samsung создала дешевый смартфон с большим аккумулятором. Фото, цены в России

В России стартовали продажи смартфона Samsung Galaxy M22 с батареей на 5000 мАч. В мире он дебютировал около месяца назад. Россиянам он предложен за 19 тыс. руб. Это дешевле, чем в Голландии, где за него просят более 20 тыс. руб.

Переплачивать не потребуется

Компания Samsung запустила российские продажи своего нового среднебюджетного смартфона Galaxy M22. Мобильник находится в одной ценовой категории с недорогими устройствами Xiaomi – Redmi 10 и Redmi Note 10.

Мировая премьера Galaxy M22, по данным портала GizmoChina, состоялась в начале сентября 2021 г. Смартфон существует в единственной комплектации с 4 ГБ оперативной памяти и накопителем вместительностью 128 ГБ, но при этом в трех цветах пластикового корпуса – синем, белом и черном.

Впрочем, россиянам синий оттенок недоступен, им придется выбирать между двумя оставшимися. Куда делся самый яркий цвет корпуса, остается загадкой.

Россиянам смартфоны ярких цветов ни к чему

В российской рознице Galaxy M22 стоит 19 тыс. руб., что дешевле, к примеру, чем в Голландии. Согласно порталу SamMobile, в этой стране его цена составляет 239 евро (20,1 тыс. руб. по курсу ЦБ на 5 октября 2021 г.).

В России новый Galaxy M22 сменил собой модель M21, вышедшую 15 апреля 2020 г. На старте продаж она стоила 16 тыс. руб. Также у Samsung есть модель M21 2021 Edition, вышедшая, как сообщал CNews, в Индии в июле 2021 г., но новый M22 с ней никак не связан.

Когда ежедневная зарядка не нужна

Samsung Galaxy M22 в плане аккумулятора отличается от М21 в худшую сторону. Прошлогодний смартфон комплектовался батареей на 6000 мАч, тогда как новая модель поставляется с 5000 мАч.

Galaxy M21 рассчитан на 131 час воспроизведения аудио, 22 часа в интернете через Wi-Fi и 49 часов разговоров в сетях LTE. Нового М22 в тех же режимах хватает на 106, 25 и 38 часов соответственно. Другими словами, он выигрывает лишь по длительности работы в сети через Wi-Fi.

Полная линейка оттенков Galaxy M22

Батарея смартфона поддерживает быструю зарядку через USB-C, вплоть до 25 Вт. Однако без дополнительных вложений тут обойтись не получится, поскольку в комплекте есть лишь 15-ваттный блок питания. В магазине Samsung есть 35- и 45-ваттные зарядники по цене 3000 руб. и 3500 руб. соответственно.

Дисплей и процессор

На сайте Samsung нет информации о модели используемого в Galaxy M22 процессора. Профильный ресурс SamMobile выяснил, что это 12-нанометровый MediaTek Helio G80, анонсированный в феврале 2020 г.

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Процессор содержит восемь ядер, два из которых – это Cortex A75 на частоте до 2 ГГц. Во втором кластере находятся другие шесть ядер, и это более слабые Cortex A55, частота которых не превышает 1,8 ГГц.

В бенчмарке AnTuTu 9 Helio G80 выбивает в сумме 224,6 тыс. баллов. GeekBench 5 поставил ему 351 балл (одноядерный режим) и 1323 балла (многоядерный).

Экран Samsung Galaxy M22 – это панель Super AMOLED с диагональю 6,4 дюйма и с вырезом под фронтальную камеру. Дисплей обладает частотой обновления 90 Гц и разрешением HD+ (1600х720 точек).

Фотокамеры

В экранном вырезе в М22 скрывается 13-мегапиксельный сенсор с диафрагмой f/2,2 и записью видео Full HD (1920х1080) на 30 кадрах в секунду. Возможно увеличение частоты кадров до 120, но разрешение в этом случае снизится до HD (1280х720).

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Набор сенсоров в составе тыльной камеры стандартный для смартфонов с ценой в пределах 20 тыс. руб. Базовый сенсор имеет разрешение 48 Мп и f/2,0, его дополняет сверхширокоугольник на 8 Мп (f/2,2, угол обзора 123 градуса). Оставшиеся два сенсора – это макро и сенсор глубины с 2 Мп и f/2,4 каждый.

Что еще умеет смартфон

В распоряжении Samsung Galaxy M22 есть два слота под SIM-карты и отдельный слот под карты microSD до 1 ТБ. Телефон поддерживает сети второго, третьего и четвертого поколений, подключается к навигационным системам GPS, ГЛОНАСС, Beidou и Galileo, располагает модулями связи Wi-Fi 802.11ac (2,4 и 5 ГГц) и Bluetooth 5.0, а также умеет выступать в роли кошелька благодаря чипу бесконтактной оплаты NFC.

Сканер отпечатков пальцев встроен в боковую кнопку включения. Смартфон работает на базе Android 11 с прошивкой One UI и весит вместе с аккумулятором 186 граммов. Его размеры составляют 160х74х8 мм. Для пользователей, не признающих беспроводные наушники, в Galaxy M22 предусмотрен 3,5-миллиметровый миниджек.