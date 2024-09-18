Samsung выпустил сверхдешевый телефон с большим экраном и емкой батареей для конкуренции с Xiaomi и Realme

Samsung выпустила смартфон F05 начального уровня. Он стоит менее 9000 руб., но при этом располагает сравнительно современным «железом». Его основные конкуренты – это недорогие телефоны Xiaomi и Realme, а также техника малоизвестных китайских брендов из третьего эшелона.

Недорого, и без китайского названия

Корейская компания Samsung провела презентацию своего недорогого смартфона Galaxy F05. Модель характеризуется крупным экраном, емким аккумулятором (больше, чем у многих флагманских устройств) и основной камерой на 50 Мп, а также нестандартным дизайном тыльной панели.

Премьера Galaxy F05 состоялась в Индии. В этой стране смартфон поступит в продажу 20 сентября 2024 г. в версии с 64 ГБ встроенной памяти по цене 7999 рупий, сопоставимой с $95 (8700 руб. по курсу ЦБ на 18 сентября 2024 г.). Существует вероятность появления этой модели на российском рынке – Samsung ушла из страны в марте 2022 г., но ее техника по-прежнему доступна в российской рознице благодаря параллельному импорту. В сегменте смартфонов она и вовсе входит в число лидеров – согласно статистике «Авито», во II квартале 2024 г. (1 апреля – 30 июня) она находилась на втором месте по количеству проданных новых устройств с долей 12% и уступала лишь Apple, которая тоже покинула Россию. Ее доля – 63%.

Samsung Galaxy F05 выделяется дизайном "спинки"

Основные конкуренты смартфона - это устройства базового уровня популярных в России брендов Xiaomi и Realme. Например, у Xiaomi есть модель Redmi A3, которая во многом схожа с новинкой Samsung и в версии на 128 ГБ стоит в России 9000 руб. А пока в Galaxy F05 не прибыл в Россию, здесь можно приобрести его почти полноценный аналог под названием Galaxy А05. Но стоит он несколько дороже – 12,5 тыс. руб. на момент публикации материала.

Пластиковая элегантность

Отличительной особенностью Galaxy F05 является его тыльная панель с дизайном, напоминающим текстуру натуральной кожи. Однако цена устройства исключает наличие такого материала отделки, поэтому это просто пластик. Цвет корпуса доступен только один – темно-синий.

Спереди у Galaxy F05 нет ничего выдающегося – более того, если присмотреться, то окажется, что этот телефон прямиком из 2020 г., когда в ходу были каплевидные и U-образные вырезы под фронтальные камеры, как и широкие рамки экрана, особенно нижняя.

Сам экран – это IPS-матрица с диагональю 6,7 дюйма и разрешением HD+ или 1600х720 точек. В этой модели Samsung не стала использовать AMOLED-панель – по-видимому, чтобы сохранить цену на низком уровне.

Неприятная новость для владельцев старых устройств

Обладая невысокой по нынешним меркам стоимостью, Galaxy F05 не оставляет шансов владельцам смартфонов начального уровня продать их на вторичном рынке по приемлемой цене. За 8700 руб. Galaxy F05 предложит покупателю 4 ГБ оперативной памяти, которую можно виртуально увеличить вдвое за счет встроенного накопителя, имеющего емкость 64 ГБ. Использующийся в смартфоне модуль ОЗУ – это LPDDR4X, а за хранение информации отвечает чип флеш-памяти стандарта еММС 5.1. Также есть возможность установки карты памяти microSD емкостью до 1 ТБ.

Samsung С учетом популярности бренда, конкурентов у Samsung F05 в своем сегменте почти нет

На Galaxy F05 установлена вышедшая в 2023 г. ОС Android 14, что тоже может стать преимуществом перед значительным количеством подержанных недорогих устройств, многие из которых уже перестали получать апдейты ПО. Для Galaxy F05 Samsung будет выпускать обновления в течение четырех лет, но тут речь о патчах безопасности. Сама прошивка, укомплектованная оболочкой One UI Core 6.0, будет обновляться в течение двух лет.

Что касается процессора, то он в F05 откровенно старый. Это 12-нанометровый MediaTek Helio G85, вышедший почти пять лет назад, в апреле 2020 г., и выдающий 264 тыс. баллов в AnTuTu 10 и 1330 баллов в GeekBench 6 в многоядерном режиме. Его оснащение – это два ядра Cortex-A75 на частоте 2 ГГц и шесть ядер Cortex-A55 на 1,800 ГГц. Встроенная видеоподсистема Mali-G52 MP2 имеет два ядра.

Фотокамеры и аккумулятор

Samsung дополнила Galaxy F05 врезанной в экран фронтальной камерой на 8 МП с диафрагмой f/2,0. На задней панели размещен основной 50-мегапиксельный сенсор с диафрагмой f/1,8, дополненный датчиком глубины на с разрешением 8 МП (f/2,4).

Несмотря на низкую стоимость, смартфон получил емкую батарею на 5000 мАч, да еще и с поддержкой ускоренной зарядки на 25 Вт по порту USB-C. В дополнение к перечисленному в Galaxy F05 есть сканер отпечатков пальцев в кнопке включения, GPS-ресивер, 3,5-миллиметровый вход под проводные наушники и модули Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.3.

Размеры Galaxy F05 составляют 169х78х9 мм. Весит смартфон 195 граммов.