«Авито»: лидеры роста продаж во II квартале 2024 г. — Infinix, Tecno

Аналитики «Авито» изучили динамику продаж смартфонов на платформе во II квартале 2024 г. по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Самые любимые бренды у россиян — по-прежнему Apple, Samsung и Xiaomi. А вот лидеры роста продаж — преимущественно китайские бренды: Infinix, Tecno и OnePlus. При этом цены на многие популярные модели смартфонов за последние три месяца снизились, в среднем на 6%. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

По итогам II квартала 2024 г. на «Авито» было продано на 12% больше новых мобильных телефонов, чем за апрель-июнь 2024 г. Спрос на платформе продолжает перераспределяется в пользу новых гаджетов: доля продаж выросла с 19% до 22% в общем объеме.

Относительно I квартала 2024 г. в апреле-июне 2024 г. цены снизились: новые гаджеты подешевели на 8%, товары в ресейле — на 3%.

Лидеры роста продаж за квартал — китайские марки Infinix (рост в 2 раза), Tecno (+69%) и OnePlus (+23%).

Несмотря на существенный рост популярности китайских смартфонов, доля Apple растет — во II квартале 2024 г. продано на 14% больше новых гаджетов этого бренда.

По итогу апреля-июня 2024 г. на «Авито» цены на смартфоны по сравнению с январем-мартом 2024 г. снизились на 6%. Новые гаджеты стали продаваться в среднем на 8% дешевле, в ресейле — на 3%.

Самое заметное снижение цен в ресейле показали Realme и Nokia, они стали доступнее на 8%, средние цены на платформе — 7600 и 3000 руб. соответственно. Также подешевели на 4% лидеры роста продаж Infinix и Tecno, до 7300 и 7000 руб. соответственно. Доступнее стал и самый популярный бренд в России — Apple, цены снизились также на 4% — до 28,2 тыс. руб.

Среди гаджетов в новом состоянии заметнее других подешевели смартфоны Nokia — на 17%, стоят в среднем 4900 руб. Также снизились цены на продукцию от Google (на 10% до 44,4 тыс. руб.) Apple (на 9%, до 56,5 тыс. руб.) и realme (на 9%, до 13,9 тыс. руб.).

Средние цены смартфонов одного из популярных брендов — Samsung — по итогам II квартала 2024 г. изменились незначительно: стоимость гаджета в ресейле выросла на 1,3% до 16 тыс. руб., нового — снизилась на 2% до 50 тыс. руб.

Лидеры продаж — по-прежнему Apple, Samsung и Xiaomi. «Яблочный» бренд занимает доминирующую долю объема продаж — 63%. Во II квартале продажи новых устройств марки выросли год к году на 14%.

На втором месте — Samsung с долей 12%. Продажи новых устройств этого бренда год к году выросли на 6%. За ним вплотную следует Xiaomi с долей в 11%. Продажи новых смартфонов этого бренда за год выросли на 7%. Закрывают топ-5 Honor и realme с долями 3% и 2%.

По росту продаж остальные бренды опережают китайские марки. Так, продажи Infinix во II квартале 2024 г. год к году выросли в два раза. В среднем такой смартфон можно было купить за 7 тыс. руб. в ресейле и за 11 тыс. руб. в новом состоянии. Телефоны Tecno покупали чаще на 69% — в среднем за 7 тыс. руб. в ресейле и за 11 тыс. руб. новые. Топ-3 по росту продаж закрывают смартфоны OnePlus. Их покупали чаще на 23% в среднем за 22 тыс. руб. в ресейле и за 54 тыс. руб. новые.

«Китайские бренды предлагают российскому рынку широкий выбор моделей и такой же диапазон цен. Можно найти смартфоны по демократичным ценам с базовым набором функций и более технологичные модели, например, Xiaomi 14 Ultra, превосходящие по стоимости даже премьерные гаджеты от Apple. Выход новых моделей позволяет китайским брендам активно расти уже не первый квартал. И тем не менее, в общем объеме продаж на «Авито» бренды из Поднебесной занимают 30%, в то время как Apple за год вырастил свою долю еще на 4% до 63% — это говорит о том, что в ближайшее время бренд не потеряет лидерство. А вот Samsung уже почувствовал влияние китайских коллег — его доля сократилась за год с 13,4% до 11,6%, даже несмотря на то, что появление флагманских моделей увеличило продажи смартфонов в новом состоянии на 6%», — сказал Павел Комаров, руководитель категории «Электроника» в «Авито».

Самые высокие средние цены на новые устройства (58 тыс. руб.) за этот период были зафиксированы в Екатеринбурге, на втором месте — Краснодар (56 тыс. руб.). Наиболее доступные новые смартфоны продавались в Рязани, в среднем по 37 тыс. руб. за устройство. А вот один из самых дорогих на платформе смартфонов ищет покупателя сейчас в Москве — устройство из красного золота, произведенное компанией Vеrtu, продается на «Авито» за 1,8 млн руб.

Заметнее всего продажи смартфонов за год выросли в Калининграде — там их покупали на 45% чаще, чем в 2023 г. Во Владивостоке продажи гаджетов за год выросли на 43%, в Хабаровске — на 19%. Также в топ лидеров по росту продаж смартфонов входят Нижний Новгород и Новосибирск (по 8%).