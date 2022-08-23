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Samsung атакует Xiaomi на ее территории. Выпущен очень дешевый смартфон Galaxy A04 с большим аккумулятором

Samsung выпустила замену недорогому смартфону Galaxy A03 – модель А04. Новинка получила бюджетный дизайн, но при этом современный процессор, много памяти и большой аккумулятор на 5000 мАч. Вероятно, А04 будет стоить на уровне А03, который на старте продаж в России в январе 2022 г. оценивался в 10 тыс. руб. в минимальной комплектации.

Большая батарея в недорогом мобильнике

Компания Samsung анонсировала смартфон Galaxy A04, нового представителя А-серии начального уровня. Это прямой потомок модели А03, доступной в российской рознице.

Пока нет данных, будет ли Galaxy A04, как и его предшественник, продаваться на российском рынке, поскольку Samsung прекратила поставки своей техники в Россию. В данном случае вся надежда на параллельный импорт, функционирующий с мая 2022 г.

Samsung пока не обнародовала стоимость Galaxy A04. Модель А03 образца января 2022 г. в крупных сетях распространения стоит в пределах 13,7 тыс. руб. в версии с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, хотя на момент выхода материала в ряде магазинов наблюдалось полное ее отсутствие. Вероятно, А04 получит схожую цену, чтобы не отставать от конкурентов.

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Galaxy A04 легко отличить от А03, хотя общих элементов дизайна у них немало

А соперниками Galaxy A04 в данном случае выступают китайские бренды. Ценовой сегмент «от 10 тыс. руб. до 15 тыс. руб.» – это вотчина компаний Realme и Redmi, «дочки» Xiaomi. Они известны в России своими недорогими устройствами, и местом под солнцем с конкурентом из Южной Кореи они делиться едва ли станут.

Главное достоинство смартфона Galaxy A04 – это его аккумулятор емкостью 5000 мАч. С учетом внушительной емкости и не самой «прожорливой» электроники смартфон способен проработать на одном заряде довольно длительное время. Точное количество часов Samsung не раскрывает. К минусам системы питания Galaxy A04 можно отнести лишь отсутствие быстрой зарядки – поддерживается лишь базовая 15-ваттная.

Бюджетный, но лишь с виду

Причастность к начальному ценовому сегменту в Samsung Galaxy A04 выдает его внешность. В первую очередь это полностью пластиковый корпус, на котором не нашлось места под сканер отпечатков пальцев. Его нет ни сзади, ни в кнопке включения.

Вторая «улика» – это экран, вернее, вырез под фотокамеру в верхней части и очень уж широкая нижняя рамка по сравнению с другими моделями того же ценового диапазона, вышедшими в 2022 г.

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Galaxy A03, предыдущий бюджетник Samsung

При этом внутри смартфона, по данным Samsung, имеется немалый объем встроенной памяти – вплоть до 128 ГБ в топовой комплектации. В минимальной будет лишь 32 ГБ. Оперативной памяти тоже много – 4, 6 или 8 ГБ. Плюс к этому, возможна установка карт microSD до 1 ТБ.

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Защита данных

База смартфона – это процессор Qualcomm Snapdragon 695 на восьми ядрах. Анонс чипа состоялся в октябре 2021 г. Он выпускается по 6-нанометровому процессору и работает на частоте до 2,2 ГГц, имея в распоряжении два ядра Cortex A70 и шесть Cortex A55. В бенчмарке AnTuTu 9 процессор набирает в пределах 405 тыс. баллов, а в многоядерном режиме в GeekBench 5 – около 2000 баллов.

Экран и фотокамеры

Дисплей в Galaxy A04 ничем особенным похвастаться не может. Это PLS-экран (не AMOLED) с разрешением 1600х720 пикселей (формат HD+) при диагонали 6,5 дюйма.

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Купить Galaxy A04 можно в четырех цветах - белом, коралловом, черном и темно-зеленом

Вырез в экране отдан под селфи-модуль на 5 МП с диафрагмой f/2,2. Сзади у смартфона установлен модуль из двух датчиков – основной на 50 МП (f/1,8) и сенсор глубины на 2 МП (f/2,4) для размытия фона на портретных снимках.

Без 5G

Samsung, сама того не подозревая, адаптировала Galaxy A04 под российский рынок, не став интегрировать в него модуль поддержки сотовых сетей пятого поколения (5G). В России в настоящее время наблюдается их почти повсеместное отсутствие.

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Системы безопасности в А04 - это лишь PIN-код и распознавание по лицу

Galaxy A04 работает только в сетях второго, третьего и четвертого поколений. Аппарат имеет в своем распоряжении модули Bluetooth 5,0 и Wi-Fi 5 (802.11ac) с поддержкой диапазонов 2,4 и 5 ГГц. Заявлено наличие вышедшей в 2021 г. ОС Android 12 с фирменной прошивкой One UI 4.2 с приставкой Core. Это упрощенная версия обычной One UI.

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NFC в мобильнике нет, так что платежными системами пользоваться не получится. Впрочем, самые популярные из них тоже с недавних пор не работают в России. Весит Galaxy A04 около 192 граммов. Размеры смартфона составляют 164х76х9 мм.

Эльяс Касми

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