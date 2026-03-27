Разделы

Техника
|

«М.Видео» объявляет о старте продаж смартфона Samsung Galaxy A57 5G с расширенными ИИ-возможностями

«М.Видео» объявляет о запуске продаж новых смартфонов серии Samsung Galaxy A57 5G. Новинка дополняет линейку устройств среднего сегмента. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

Samsung Galaxy A57 5G получил 6,7-дюймовый Super AMOLED+ дисплей с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 1900 нит,. Корпус – толщиной 6,9 мм и вес – 179 г. За производительность отвечает процессор Exynos 1680, выполненный по 4-нм техпроцессу.

Смартфон оснащен набором интеллектуальных функций, включая обновленный инструмент «Обвести и найти» (Circle to Search), ИИ-выбор для быстрого взаимодействия с контентом и поддержку работы с ИИ-ассистентами. Это позволяет упростить выполнение повседневных задач и повысить удобство работы с устройством. Основная камера на 50 МП с оптической стабилизацией изображения дополнена современным процессором обработки изображений. Поддержка режима Nightography улучшает съемку в условиях низкой освещенности, а плавный зум между основным и ультраширокоугольным модулями (12 МП) позволяет сохранять детализацию. Скорость съемки составляет 230 мс. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт, позволяя восполнить до 65% заряда примерно за 30 минут.

Корпус устройства выполнен с использованием стекла Gorilla Glass Victus+ и металлической рамки, а защита от воды и пыли соответствует стандарту IP68. За безопасность данных отвечает аппаратная платформа Knox Vault. Смартфон будет получать шесть обновлений операционной системы и шесть лет обновлений безопасности.

Устройство работает на базе One UI 8.5 с возможностями персонализации и интеграции в экосистему устройств.

Цена в каналах продаж «М.Видео» и «Эльдорадо»: Samsung Galaxy A57 5G - 49 999 руб.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

