Samsung лишила сервис-центры возможности красть личные данные со смартфонов клиентов

В смартфонах Samsung появился режим обслуживания. Эта опция блокирует все персональные данные, чтобы работники сервисного центра не получили к ним доступ. Под защитой фотографии, переписка, банковская информация и пр. В России нововведение может не появиться – Samsung бойкотирует российский рынок с марта 2022 г.

Очень полезная функция

Компания Samsung начала активировать новую функцию защиты персональных данных владельцев ее смартфонов от кражи работниками сервисных центров, пишет GizChina. Это так называемый «режим обслуживания» или Maintenance Mode, тестирование которого велось в Южной Корее и было признано успешным.

Использование данного режима лишает ремонтников доступа к любой личной информации в памяти мобильного устройства Samsung, будь то переписка, фотографии или банковские сведения. Возможность опробовать его в действии жители Южной Кореи получили в июле 2022 г., а спустя еще два месяца этот режим заработал в Китае.

Ремонт смартфонов Samsung станет гораздо более безопасным

Следует отметить, что новая «фишка» смартфонов Samsung направлена не только против сервисменов, ворующих персональные данные клиентов. Активировать режим можно, например, при передаче телефона во временное пользование кому-либо.

Как все устроено

«Режим обслуживания» активируется непосредственно на устройстве – по крайней мере, информации о возможности его удаленного включения нет. Опция появится в настройках смартфона Samsung после получения необходимого апдейта. При включенном режиме вся информация, считающаяся личной, будет скрыта, и вернуть к ней доступ получится лишь после его деактивации.

Пока телефон находится в режиме обслуживания, на него можно устанавливать любые приложения, а также сохранять любые файлы и активировать учетные записи. Это, по всей видимости, сделано для того, чтобы у специалиста сервисного центра было больше возможностей для ремонта устройства в случае каких-либо проблем с программным обеспечением.

Инструкция по активации нового режима

Но недобросовестные ремонтники могут незаметно установить на смартфон программу-шпион или вовсе вирус. Такую вероятность в Samsung учли – деактивация режима обслуживания автоматически удалит с мобильника все, что было сохранено в его памяти за время его нахождения в этом режиме.

Без недостатков не обошлось

Отсутствие возможности перевода смартфона Samsung в Maintenance Mode без физического контакта с ним можно считать недочетом данного режима. Чаще всего из строя в мобильных устройствах выходят аккумуляторы и дисплеи, что делает их неработоспособными.

Если проще, в случае поломки АКБ или экрана включить режим обслуживания на устройстве не выйдет. В руки ремонтника он попадет без активированной защиты персональных данных, а дальше все будет зависеть от планов специалиста.

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В дополнение к этому смартфон, находясь в режиме обслуживания, не блокирует доступ к штатным (предустановленным) приложениям. В них тоже могут содержаться те или иные персональные данные.

Безопасность не для всех

Как пишет GizChina, Samsung приняла решение о запуске Maintenance Mode во всех странах мира. Опция, вероятнее всего, реализована на программном уровне, а это значит, что в нее может быть вшита блокировка по региону использования.

Подобное часто встречается в смартфонах других марок. Например, в iPhone, предназначенных для японского рынка, нельзя отключить звук затвора камеры – это ответ Apple на некоторые не самые приличные увлечения японцев.

Режим обслуживания может быть недоступен на территории России. Официального подтверждения этому пока нет, однако Samsung покинула российский рынок почти восемь месяцев назад, в начале марта 2022 г.

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Помимо прочего, она прекратила поставки в Россию своих смартфонов. Вполне может оказаться, что и опция Maintenance Mode до российских потребителей тоже не доберется.

Да и в целом по миру лишить ремонтников доступа к своей личной информации смогут лишь владельцы смартфонов линеек Galaxy S21 и S22 с прошивкой One UI 5. Samsung заверила, что в течение 2023 г. новый режим станет частью большего количества ее смартфонов, но названия моделей не уточнила.