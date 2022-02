Samsung выпустит 4 четыре поколения обновлений ОС для устройств Galaxy

Samsung Electronics выпустит четыре поколения обновлений интерфейса One UI и операционной системы Android для ряда устройств Galaxy.

Ранее Samsung обязалась предоставить до трех поколений обновлений ПО и гарантирует доступ к функциям для обеспечения безопасности, производительности, удобства и многого другого на протяжении всего срока владения гаджетами Galaxy. На сегодняшний день это распространяется на смартфоны серий Galaxy S, Z и A, а также на планшеты Samsung. В дальнейшем компания намерена расширить инициативу и на другие линейки. Кроме того, Samsung тесно сотрудничает с партнерами для того, чтобы предоставлять обновления ОС Android через оболочку Samsung One UI. Samsung также обеспечивает до четырех лет обновлений для One UI Watch и Wear OS Powered by Samsung, гарантируя, что пользователи смогут наслаждаться новейшими возможностями Galaxy Watch.

Кроме того, Samsung будет предоставлять обновления системы безопасности до пяти лет после выхода ряда устройств Galaxy. В сочетании с платформой Samsung Knox это обеспечит лучшую защиту гаджетов Samsung от потенциальных угроз. В дополнение к этому пользователи корпоративных устройств Samsung Galaxy Enterprise Edition получат годовую лицензию на пакет программ Samsung Knox Suite для простого развертывания сети и управления ею, отслеживания обновлений системы безопасности и многих других задач.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы владельцы гаджетов Galaxy получали лучший опыт использования мобильных устройств в течение всего длительного срока их службы. Многие из наших пользователей предпочитают долго не расставаться со своими гаджетами. У этого есть разные причины: например, они любят свой смартфон определенной модели или хотят внести свой вклад в создание более экологически устойчивой планеты. По этой причине сегодня мы объявляем, что будем предоставлять до четырех поколений обновлений пользовательского интерфейса One UI», — отметил Тэ Мун Ро, президент и глава подразделения Mobile eXperience в Samsung Electronics.

Четыре поколения обновлений One UI и пять лет обновлений системы безопасности получат модели: серия Galaxy S: Galaxy S22, S22+, S22 Ultra, а также Galaxy S21, S21+, S21 Ultra, S21 FE и последующие устройства Galaxy S; серия Galaxy Z: Galaxy Z Fold3, Galaxy Z Flip3 и последующие устройства Galaxy Z; серия Galaxy A: ряд последующих устройств Galaxy A; планшеты Galaxy: Galaxy Tab S8, S8+, S8 Ultra и последующие устройства Galaxy Tab S.

До четырех лет обновлений One UI Watch и Wear OS от Samsung получат: Galaxy Watch: Galaxy Watch4, Galaxy Watch4 Classic и последующие устройства Galaxy Watch.

Мобильные гаджеты Galaxy, которые не будут получать четыре поколения обновлений One UI, по-прежнему поддерживают до трех поколений.