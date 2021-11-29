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Смартфон Samsung Galaxy A22s 5G поступил в продажу в России

Samsung Electronics объявила о старте продаж в России смартфона Galaxy A22s 5G. Новинка серии Galaxy A сочетает в себе доступную цену и высокую производительность: 6,6-дюймовый безграничный экран обеспечивает эффект полного погружения во время видеоигр и при просмотре видеоконтента, а широкая функциональность ИИ-камеры позволяет запечатлеть важные моменты при любом освещении. Кроме того, Galaxy A22s 5G получил лаконичный дизайн в различных цветах.

Смартфон с 6,6-дюймовым экраном Infinity-V с высоким разрешением FHD+ подходит для просмотра любимого контента в любое время и в любом месте, а также мобильных игр. Изображение выглядит максимально плавным благодаря высокой частоте обновления экрана 90 Гц, а аккумулятор емкостью 5 тыс. мАч позволяет много часов не отвлекаться от просмотра или гейминга, чтобы подзарядить устройство.

Galaxy A22s 5G подходит для съемки в различных условиях: гаджет получил основную камеру разрешением 48 МП, широкоугольный модуль 5 МП, камеру глубины 2 МП и фронтальный объектив 8 МП, с которыми можно создавать фото и селфи профессионального качества, используя интеллектуальные функции – режим «Ночь» и оптимизацию сцены.

Интерфейс One UI Core 3.1 позволяет выполнять все повседневные задачи с легкостью и делает использование смартфона простым и интуитивно понятным.

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Samsung Galaxy A22s 5G

Гладкий корпус с мягко закругленными краями удобно лежит в руке. Минималистичный дизайн дополняют стильные цвета – серый, белый и мятный, из которых каждый пользователь сможет выбрать подходящий, какой бы стиль в одежде он не предпочитал.

Galaxy A22s 5G доступен в версиях с 64 ГБ встроенной памяти по цене 19990 руб. и с 128 ГБ памяти стоимостью 21990 руб. Смартфон можно приобрести в официальном интернет-магазине Samsung, а также у партнеров компании.

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