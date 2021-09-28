Samsung выпустила супертонкий смартфон с гигантским аккумулятором. Цена

Samsung анонсировала смартфон Galaxy M52 5G, пришедший на замену прошлогоднему М51, продававшемуся в России. Мобильник имеет толщину всего 7,8 мм при батарее 5000 мАч, которой хватает двое суток разговоров.

Долгоиграющий и тонкий

Компания Samsung провела анонс смартфона Galaxy M52 5G, позиционирующегося как монстра автономности за счет большого аккумулятора. Данную модель также выделяет очень тонкий, с учетом параметров батареи, корпус.

Премьера Galaxy M52 5G состоялась в Индии, однако существует вероятность его появления и на российском рынке. Это прямой потомок модели Galaxy M51, вышедшей в Европе в конце августа 2021 г. и добравшейся до России к 9 сентября 2021 г.

В сравнении с прошлогодним М51, работающим от аккумулятора на 7000 мАч, новый М52 сильно сдал позиции в этом плане – его батарея имеет емкость 5000 мАч. С другой стороны, толщина его корпуса уменьшилась с 9,5 мм у М51 до 7,8 мм при сохранении размеров экрана. Разница в толщине составляет 21%.

В описании к Galaxy M52 5G белый цвет не фигурирует

В Индии смартфон поступит в продажу 3 октября 2021 г. по цене 30 тыс. рупий (29,6 тыс. руб. по курсу ЦБ на 28 сентября 2021 г.) за версию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Модификация на 8/128 ГБ обойдется в 32000 рупий или 31,6 тыс. руб. Доступные цвета – черный и светло-синий, корпус выполнен из пластика.

Galaxy M51 образца августа 2020 года

На запрос CNews о сроках доступности Galaxy M52 5G на российском рынке, его стоимости и модификациях представители российского офиса Samsung на момент публикации материала ответить не смогли. Однако вероятность появления этого аппарата на российском рынке довольно высока, поскольку его предшественник, М51, в настоящее время снят с продажи. На момент релиза M51 стоил 30 тыс. руб. за версию с накопителем на 128 ГБ и 6 ГБ оперативной памяти.

Главное конкурентное преимущество

Автономность – то, на что Samsung делает упор, продвигая Galaxy M52 5G. Батарея смартфона при емкости 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью до 25 Вт, для которой используется разъем USB-C.

В М52 5G главное - это аккумулятор

По заверениям Samsung, одного заряда АКБ хватает на 81 час проигрывания музыки, 20 часов воспроизведения видео, 48 часов разговоров или 17 часов мобильного интернета через Wi-Fi. Для сравнения, Galaxy M51 с батареей на 7000 мАч продержится без подзарядки 34 часа в режиме воспроизведения видео, 182 часа в режиме аудиоплеера, 64 часа в режиме разговора или 24 часа в режиме мобильного интернета.

Потеряв 2000 мАч от емкости батареи, новый Galaxy M52 5G стал не только тоньше, но и легче своего предшественника. Он весит 173 грамма против 213 граммов у М51.

Процессор стал лучше

Новый Galaxy M52 5G получил 6-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 778G, анонсированный в мае 2021 г. В нем содержатся восемь ядер Kryo 670 на частоте до 2,4 ГГц, видеокарта Adreno 642L и сотовый модем X53 с доступом к сетям пятого поколения (5G).

Более современный процессор может положительно сказаться не только на производительности, но и на автономности смартфона

В Galaxy M51 установлен 8-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 730G, дебютировавший в апреле 2019 г. Он тоже восьмиядерный (частота до 2,2 ГГц), но у него нет 5G-модема, а вместо видеокарты Adreno 642L стоит Adreno 618.

Samsung утверждает, что производительность процессора в новом M52 5G выросла на 55%, а производительность видеоподсистемы подскочила на 85%. Все это в сравнении с возможностями процессора в М51.

Минус одна камера

Установив в М52 более современный в сравнении с М51 процессор, Samsung компенсировала это лишением нового смартфона одного модуля камеры. Сзади у него стоят три сенсора – основной 64 Мп, ультраширокоугольный 12 Мп (угол обзора 123 градуса) и макромодуль на 5 Мп. Дополнительные параметры камер пока неизвестны.

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Тем временем в Galaxy M51 используется квадрокамера. В нее входят те же модули, что и в М52, но в дополнение к ним имеется 5-мегаписельный датчик глубины для размытия заднего плана при портретной съемке.

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Фронтальная камера за год не изменилась. И в М51, и в М52 используется 32-мегаписельный сенсор.

Экран и дополнительные параметры

Еще одним отличием М52 от М51 стала поддержка карт microSD на 1 ТБ против максимум 512 ГБ в прошлогодней модели. Экран М52 при сохранении диагонали 6,7 дюйма получил частоту обновления 120 Гц, которая в М51 не заявлена – частота обновления его экрана не превышает 60 Гц.

В смартфонах Apple поддержка 120 Гц есть только в телефонах стоимостью более 100 тыс. руб.

Прочие параметры дисплея не изменились. Это по-прежнему панель Super AMOLED с разрешением Full HD+ и соотношением сторон 20:9. фронтальная камера по-прежнему вписана в небольшое круглое отверстие рядом с верхней границей дисплея.

Примечательно, что в описании к М52 Samsung указывает на диагональ 17,2 см, а в М51 – на 16,95 мм. В действительности же 6,7 дюйма – это 17,018 см.

Из коробки новый Galaxy M52 5G поставляется с Android 11 – самой свежей на момент анонса версией ОС Google. В мае 2021 г. состоялась премьера Android 12, но до релиза эта платформа пока не добралась. Поверх Android 11 на M52 установлена прошивка Samsung One UI 3.1. Сканер отпечатков пальцев расположен в кнопке включения на боковой грани.

Xiaomi может тоньше

Всего за сутки до премьеры Galaxy M52 5G состоялся анонс смартфона Xiaomi Civi, в котором ставка тоже сделана на минимальную толщину корпуса. Она составляет 6,98 мм при толщине нижней рамки 2,55 мм. Смартфон весит 166 граммов, работает от АКБ на 4500 мАч с поддержкой 55-ваттной зарядки и поставляется с экраном Full HD+ на 6,55 дюйма с частотой обновления 120 Гц.

Xiaomi Civi

Список камер включает 64, 8 и 2 Мп сзади и 32 Мп спереди. Доступные цвета – глянцевый черный, светло-синий и розовый. Внутри стоят процессор Snapdragon 778G, 8 или 12 ГБ ОЗУ и накопитель на 128 или 256 ГБ. Цена смартфона составляет от $400 (29,1 тыс. руб.) до $500 (36,3 тыс. руб.).

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По данным портала Android Authority, глобальную версию Civi ждать пока что не стоит. Купить его можно будет исключительно в Китае.