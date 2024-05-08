Столичная компания к 9 мая оцифровала свыше 550 тыс. документов времен Великой Отечественной войны

Столичная компания «Элар», разрабатывающая сканеры и платформы для организации электронных архивов, оцифровала документы времен Великой Отечественной войны к 9 мая для портала «Память народа». Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Московский разработчик выпускает планетарные сканеры, благодаря которым можно безопасно оцифровывать редкие, ветхие или поврежденные книги и документы разных форматов. К 9 мая компания отсканировала 550 тыс. материалов времен Великой Отечественной войны: списки частей, карточки раненных, донесения и многое другое», – отметил Владислав Овчинский.

Портал «Память народа» является общедоступным банком данных, который содержит сведения об участниках Великой Отечественной войны, вернувшихся с фронта победителями, о погибших и пропавших без вести, их подвигах и награждениях. Столичное предприятие «Элар» выступает в данном проекте техническим исполнителем.

«Портал помогает миллионам людей по всему миру проследить судьбу своих родственников, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, работа по оцифровке архивных документов и наполнению крупнейшей базы данных продолжается в течение многих лет и имеет особое значение в сохранении памяти о Героях и понимании подлинной истории нашей страны», — отметил руководитель департамента маркетинга предприятия Артем Вартанян.

Новые массивы документов и данных уже доступны на портале.

Компания «Элар» выпускает линейку отечественных планетарных сканеров. Они предназначены для бесконтактного перевода в цифровой вид технической документации, чертежей, архивных подшивок, а также крупноформатных культурных ценностей и исторических раритетов. Изделия этой серии сконструированы на базе быстросъемных интегрированных узлов и оснащаются мощными отечественными промышленными камерами разной степени детализации. Наиболее продвинутая версия обеспечивает разрешение свыше 3,5 тыс. точек на дюйм. Платформа создает возможность для разработки индивидуальных модификаций под проектные требования заказчиков.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе реализуется комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности столицы для отечественных промышленников и развитие производства. В столице созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, среди которых целевые займы, субсидии, ряд антикризисных инструментов и др.

Ежегодно в столице открывается 40-50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят различные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику.