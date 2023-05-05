На портале «Память народа» опубликованы новые документы времен Великой Отечественной войны

На портале «Память народа» опубликованы новые документы времен Великой Отечественной войны.

Новые массивы документов уже доступны на портале в преддверии Дня Победы. Среди них тысячи записей, в том числе из военкоматов, списков захороненных, из картотеки участников партизанского движения и наградных документов.

Традиционно к 9 Мая сайт «Память народа» пополнился миллионами новых, ранее нигде не опубликованных документов и записей о солдатах и офицерах, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. Новые записи о потерях содержат такие документы как паспорта воинских захоронений – это учетные карточки захоронений со списками захороненных, а также фотографиями и планами мест захоронения, позволяющие установить место погребения героя; похоронные извещения и сведения о судьбе военнослужащих, хранящиеся в районных военкоматах. Для впервые опубликованных 2,4 млн карточек из картотеки ранений введены дополнительные поля, содержащие информацию о дате и месте рождения, месте призыва, номере госпиталя и судьбе военнослужащего.

Записи из дел Центрального архива Минобороны с алфавитными и именными списками частей помогут установить этапы боевого п1ути участника Войны и его прохождение через определенные части – таких записей опубликовано 1,9 млн. Еще 232 тыс. новых записей – это данные из наградных документов, а именно карточки из картотеки ЦА МО РФ, содержащие сведения о награждении, и документы с информацией о награждении военнослужащих из дел воинских частей. Именно в этих документах часто можно найти описание героических подвигов, совершенных солдатами и офицерами на поле боя.

Отдельный массив опубликованных документов – 210 тыс. записей – посвящен сохранению памяти о партизанском движении, сыгравшим огромную роль в исходе Великой Отечественной войны. Действия подпольного движения координировались с советскими органами власти, сохранились и были оцифрованы тысячи документов с данными о составе партизанских организаций, их деятельности, наградах участников – многие партизаны были награждены орденами и медалями.

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Еще 13 тыс. записей опубликованы из картотеки учета моряков, которая распространялась как на матросов и старшин, так и на офицерский состав. Существовали карточки нескольких форматов, менявшихся в течение войны. Некоторые наиболее подробные, помимо биографической информации, военной специальности, сроков службы и т.д. могли содержать наименования корабля (части), отметку о решении приемно-технической комиссии, место жительства семьи и семейное положение; место работы и специальность до призыва и другие данные.

Портал «Память народа» год за годом остается верен своей главной миссии – дать любому пользователю возможность шаг за шагом исследовать и установить с максимально возможными подробностями судьбу своего родственника, сражавшегося на полях Великой Отечественной войны. Используя подлинные архивные документы, изучить боевой путь, который прошел отец, дед, прадед, узнать, на какой подвиг он оказался способен и что ему довелось пережить в ходе военных действий.

На портале опубликованы новые массивы документов: 210 тыс. записей из картотеки участников партизанского движения; 13 тыс. записей из картотеки учета моряков; 108 тыс. записей из учетно-послужной картотеки; 232 тыс. записей из наградных документов; 288 тыс. записей из списков захороненных и похоронных извещений; обновлены боевые пути подразделений; 1,9 млн записей из дел с именными списками частей; 585 тыс. записей военкоматов о призыве и демобилизации; 2,4 млн карточек на раненых.