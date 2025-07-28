В России появился первый отечественный SIM-чип для мониторинга транспорта, идентификации беспилотников и подачи сигнала SOS

В России появился первый отечественный SIM-чип для мониторинга транспорта, идентификации беспилотников и подачи сигнала SOS. SIM-чип представляет из себя микросхему, по своим свойствам схожую с сим-картой, которая позволяет идентифицировать абонента в сети связи. Разработка принадлежит АО «ГЛОНАСС», которая зарегистрирована в реестре российской радиоэлектронной продукции Минпромторга. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

SIM-чип будет применяться в устройствах вызова экстренных оперативных служб, аппаратуре спутниковой навигации, трекерах на различных видах транспорта, включая авиабеспилотники, рассказал генеральный директор АО «ГЛОНАСС» — компании-оператора госсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

«С начала лета произведено уже более полумиллиона наших сим-карт и сим-чипов. Последние, при этом, можно с уверенностью назвать продукцией, не имеющей аналогов, — в Реестре российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) лишь два вида чипов, и оба — разработаны АО «ГЛОНАСС». По нашим подсчетам, потенциальный объем рынка на сегодняшний день составляет более полутора миллионов потребителей в год. Сим-карты и сим-чипы производятся в многопрофильном варианте – с возможностью подключения ко второму профилю одного из операторов большой четверки», – сказал генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

Компания уже провела тестирования продукции с производителями навигационной аппаратуры: «Три Точки», «Итэлма», «Исинтел Технологии», «Восточный Регион», «Форт-Телеком», «Автоэра», «Сантэл-Навигация», «Лаборатория Умного Вождения», «Интелинк Технология», «ГлонассДальнийВосток», «НИИМА Прогресс», «РД Групп», «Сателлит», «ТК Эксперт». Контрактной сборкой чипов занимается компания «Пластим». Их будут устанавливать в новые устройства.

Потенциально SIM-чипы могут быть установлены, как минимум, на автопарк из 60 млн автомобилей в России, 12,8 млн из которых уже подключены к госинформсистеме «ЭРА-ГЛОНАСС», и на более 1 млн транспортных средств, оснащаемых кнопками SOS ежегодно. А также в рамках госзадач компании по мониторингу общественного пассажирского транспорта во всех регионах страны, лесной техники, перевозок опасных грузов, в перспективе — для транспортировки бытовых отходов и перевозки строительного мусора. Данные с устройств будут передаваться в федеральные, региональные, муниципальные информационные системы. Использование российской микроэлектроники для мониторинга и аварийного оповещения транспорта на базе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» исключит риски взлома каналов связи и зависимости от иностранных технологий.

Автопрому это даст возможность получить дополнительные баллы по требованию Минпромторга России о локализации транспортных средств. В перспективе SIM-чипы будут впаивать в дроны для единой системы идентификации беспилотного транспорта. Платформа создается на базе «ЭРА-ГЛОНАСС» в рамках мартовских поручений Президента России Владимира Путина о развитии беспилотной авиации.